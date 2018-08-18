Це дуже добре, навіть - чудово!
Простакам нагадують, що вони трохи лоханулись.
А може, й не трохи.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:25
Це дуже добре, навіть - чудово!
Простакам нагадують, що вони трохи лоханулись.
А може, й не трохи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1 Много народа выехало (или не приехало покупать/арендовать в Киев).
2 Целевая аудитория РН зарабатывает значительно меньше, чем в 13-ом. Выросли официальные зарплаты бюджетников, а доходы малого бизнеса, например, не восстановились.
Ключевое слово "официальная средняя" и "мы". Как я написал выше, доходы среднего и высшего среднего класса в большинстве своем не вышли на уровень 13-ого.
Официальная средняя выросла за счет роста минималки. Реальная, даже у бюджетников, еще не превысила уровень 13-ого.
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас основные покупахи на РН в Киеве, это вороватые чинуши, и псевдо лендлорды...
Люди, которые действительно нуждаются в квартирах, при этих покращеннях не могут себе это позволить.
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:44
Теперь я поверил в ракету. Раньше это были только циферки в статьях.
Несколько лет на ветке не было человека, который реально хочет купить, но не успевает за ценами.
PS Как-то эта информация прошла незамеченной. Тут говорили, что в жизни не продадут. Я тоже считал цену завышенной.
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:57
там сейчас перестраивают лидер на +1300 детей
активно работает кран
будет интересно
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, проезжал сегодня мимо печерской лавры
вся лавра завешана солнечными панелями...кроме куполов, они круглые. как только сделают закругленные панели ...и на золотых куполах повесят
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:11
Влад, и что, вы позвонили по этому объявлению и вам сказали, что квартира продана?
И да, все эти годы на ветке были мы с Сержем: хотели купить, но с декабря 2015го не успевали за ценами. Потом просто я смирился и купил за сколько получилось сторговаться. А Серж оказался более стойким бойцом.
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нужно было брать, а паркинги потом докупать через год-другой.
Я вот тоже только 1 паркинг пока купил, но планирую через годик еще один взять (есть основания надеяться что они будут в наличии). Ну или на крайняк можно в соседнем доме Деловая 2б взять паркинг за 25к (так дешевле, хотя конечно намного приятнее на лифте прямо в паркинг спускаться).
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