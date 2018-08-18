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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2836283728382839>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:02

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Слишком много компромиссов: этаж низкий, вида нет, паркинга нет (когда место в паркинге стоит 60куе - это считай что его нет). А цена уже была немаленькая. Хотелось за все это получить скидку. Не дали.

Место в паркинге 45 тыс.
Вида нет, зато если лифт остановится то удобнее ходить или при пожаре лестница скорее достанет. Если захочется вида - то можно подняться на крышу, посмотреть и до следующего раза попуститься :)

Это вы о второй очереди говорите. Я первую смотрел. Там машиноместо 60куе. Но и 45куе - это тоже запретительная цена. За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил.
P.S. Если рассчитывать на то, что в таком доме остановится лифт, то от покупки лучше сразу отказаться. Там в цене 40% - за то, чтобы лифт в этом доме в ближайшие 20 лет остановился 1-2 раза максимум. И то - максимум один из двух (или сколько их там?).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мені ваші розмови навіяли : один знайомий -
Предславинська 12 , 9 поверх , балкон "з виносом" 40 см - "вийшов на балкон, каву на виніс поставив , понюхав , подивився на роддом - краса ..."
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https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%97%D0%B2

Риел дает шанс заскочить на прицентральную ракету недорого.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это вы о второй очереди говорите. Я первую смотрел. Там машиноместо 60куе. Но и 45куе - это тоже запретительная цена. За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил.
P.S. Если рассчитывать на то, что в таком доме остановится лифт, то от покупки лучше сразу отказаться. Там в цене 40% - за то, чтобы лифт в этом доме в ближайшие 20 лет остановился 1-2 раза максимум. И то - максимум один из двух (или сколько их там?).

В первой не прикольно - там всяких плюшек нет.
Лифтов 3 (2 пассажирских и 1 грузовой).
Но вот если вдруг какой-то совсем капец с электричеством по всему району (мало ли какая авария может быть) то вдруг раз в год что-то такое случится. Наверное у них свои резервные генераторы есть, но как-то спокойнее если даже при таком маловероятном событии пешком можно пройтись по лестнице и не двинуть копыта как при 24 этаже.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил.

это где такая цена???
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:18

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Это вы о второй очереди говорите. Я первую смотрел. Там машиноместо 60куе. Но и 45куе - это тоже запретительная цена. За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил.
P.S. Если рассчитывать на то, что в таком доме остановится лифт, то от покупки лучше сразу отказаться. Там в цене 40% - за то, чтобы лифт в этом доме в ближайшие 20 лет остановился 1-2 раза максимум. И то - максимум один из двух (или сколько их там?).

В первой не прикольно - там всяких плюшек нет.
Лифтов 3 (2 пассажирских и 1 грузовой).
Но вот если вдруг какой-то совсем капец с электричеством по всему району (мало ли какая авария может быть) то вдруг раз в год что-то такое случится. Наверное у них свои резервные генераторы есть, но как-то спокойнее если даже при таком маловероятном событии пешком можно пройтись по лестнице и не двинуть копыта как при 24 этаже.

Когда я добрался до ОП Тетриса, до окончания строительства 2й очереди было еще года 1.5, а цена во второй очереди была выше, чем в первой на готовые квартиры. Поэтому я вторую даже не рассматривал.
Ну и мне очень хотелось паркоместо - я же в церкви Илона Маска состою. А там, если ты живешь за пределами цивилизации, ты обязан предъявить электрифицированное паркоместо. Иначе исключают.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:21

  PS4 написав:
  airmax78 написав:За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил.

это где такая цена???

Я дал слово держать в тайне этот объект. Хочу там жить инкогнито. Ну и я выцыганил последние 2 машиноместа по такой цене. Они с тех пор тоже в рОкету поверили - по 30ке дораспродаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:25

  airmax78 написав:
  PS4 написав:
  airmax78 написав:За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил.

это где такая цена???

Я дал слово держать в тайне этот объект. Хочу там жить инкогнито. Ну и я выцыганил последние 2 машиноместа по такой цене. Они с тех пор тоже в рОкету поверили - по 30ке дораспродаются.


ладно, а метр по чем обошолся в ракете и этаж видовой?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:37

  Santehnik написав:https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-forward-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

Риел дает шанс заскочить на прицентральную ракету недорого.

Общага для студентов КПИ, медицинского и прочих, , публичный дом, посуточно для посетителей Охматдета-что угодно, но не для постоянного проживания. Будет дорожать, уверен. Придомовой-0. Жалко жителей близстоящих хрущей
Востаннє редагувалось Serg-ik в Пон 27 січ, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:38

  PS4 написав:
  airmax78 написав:
  PS4 написав:это где такая цена???

Я дал слово держать в тайне этот объект. Хочу там жить инкогнито. Ну и я выцыганил последние 2 машиноместа по такой цене. Они с тех пор тоже в рОкету поверили - по 30ке дораспродаются.


ладно, а метр по чем обошолся в ракете и этаж видовой?

В районе +/-2000. Этаж очень высокий (можно было и пониже). Вид - норм. В ФК2 такую квартиру продавали бы как "супервидовую". Но по сравнению с Ричмондом - просто неплохой вид.
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