Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Слишком много компромиссов: этаж низкий, вида нет, паркинга нет (когда место в паркинге стоит 60куе - это считай что его нет). А цена уже была немаленькая. Хотелось за все это получить скидку. Не дали.
Место в паркинге 45 тыс. Вида нет, зато если лифт остановится то удобнее ходить или при пожаре лестница скорее достанет. Если захочется вида - то можно подняться на крышу, посмотреть и до следующего раза попуститься
Это вы о второй очереди говорите. Я первую смотрел. Там машиноместо 60куе. Но и 45куе - это тоже запретительная цена. За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил. P.S. Если рассчитывать на то, что в таком доме остановится лифт, то от покупки лучше сразу отказаться. Там в цене 40% - за то, чтобы лифт в этом доме в ближайшие 20 лет остановился 1-2 раза максимум. И то - максимум один из двух (или сколько их там?).
airmax78 написав:Это вы о второй очереди говорите. Я первую смотрел. Там машиноместо 60куе. Но и 45куе - это тоже запретительная цена. За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил. P.S. Если рассчитывать на то, что в таком доме остановится лифт, то от покупки лучше сразу отказаться. Там в цене 40% - за то, чтобы лифт в этом доме в ближайшие 20 лет остановился 1-2 раза максимум. И то - максимум один из двух (или сколько их там?).
В первой не прикольно - там всяких плюшек нет. Лифтов 3 (2 пассажирских и 1 грузовой). Но вот если вдруг какой-то совсем капец с электричеством по всему району (мало ли какая авария может быть) то вдруг раз в год что-то такое случится. Наверное у них свои резервные генераторы есть, но как-то спокойнее если даже при таком маловероятном событии пешком можно пройтись по лестнице и не двинуть копыта как при 24 этаже.
airmax78 написав:Это вы о второй очереди говорите. Я первую смотрел. Там машиноместо 60куе. Но и 45куе - это тоже запретительная цена. За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил. P.S. Если рассчитывать на то, что в таком доме остановится лифт, то от покупки лучше сразу отказаться. Там в цене 40% - за то, чтобы лифт в этом доме в ближайшие 20 лет остановился 1-2 раза максимум. И то - максимум один из двух (или сколько их там?).
В первой не прикольно - там всяких плюшек нет. Лифтов 3 (2 пассажирских и 1 грузовой). Но вот если вдруг какой-то совсем капец с электричеством по всему району (мало ли какая авария может быть) то вдруг раз в год что-то такое случится. Наверное у них свои резервные генераторы есть, но как-то спокойнее если даже при таком маловероятном событии пешком можно пройтись по лестнице и не двинуть копыта как при 24 этаже.
Когда я добрался до ОП Тетриса, до окончания строительства 2й очереди было еще года 1.5, а цена во второй очереди была выше, чем в первой на готовые квартиры. Поэтому я вторую даже не рассматривал. Ну и мне очень хотелось паркоместо - я же в церкви Илона Маска состою. А там, если ты живешь за пределами цивилизации, ты обязан предъявить электрифицированное паркоместо. Иначе исключают.
Риел дает шанс заскочить на прицентральную ракету недорого.
Общага для студентов КПИ, медицинского и прочих, , публичный дом, посуточно для посетителей Охматдета-что угодно, но не для постоянного проживания. Будет дорожать, уверен. Придомовой-0. Жалко жителей близстоящих хрущей
Востаннє редагувалось Serg-ik в Пон 27 січ, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s