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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2836283728382839

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:43

  Santehnik написав:https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-forward-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

Риел дает шанс заскочить на прицентральную ракету недорого.

Предварительно надо зайти почитать отзывы об объектах Риела и фотки посмотреть.
P.S. Очень интересно по какой цене выйдет в продажу "Новый Подол". Туда бы я, может, и подумал.
airmax78
 
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Подякували: 3823 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:45

  airmax78 написав:
  PS4 написав:
  airmax78 написав:Я дал слово держать в тайне этот объект. Хочу там жить инкогнито. Ну и я выцыганил последние 2 машиноместа по такой цене. Они с тех пор тоже в рОкету поверили - по 30ке дораспродаются.


ладно, а метр по чем обошолся в ракете и этаж видовой?

В районе +/-2000. Этаж очень высокий (можно было и пониже). Вид - норм. В ФК2 такую квартиру продавали бы как "супервидовую". Но по сравнению с Ричмондом - просто неплохой вид.

P.S. Хотя в Ричмонде вид портила Панорама на Печерске - каждый раз, когда она попадала в поле зрения - настроение портилось.
airmax78
 
Повідомлень: 33200
З нами з: 25.10.12
Подякував: 840 раз.
Подякували: 3823 раз.
 
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  #<1 ... 2836283728382839
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