Предварительно надо зайти почитать отзывы об объектах Риела и фотки посмотреть.
P.S. Очень интересно по какой цене выйдет в продажу "Новый Подол". Туда бы я, может, и подумал.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:43
Предварительно надо зайти почитать отзывы об объектах Риела и фотки посмотреть.
P.S. Очень интересно по какой цене выйдет в продажу "Новый Подол". Туда бы я, может, и подумал.
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:45
P.S. Хотя в Ричмонде вид портила Панорама на Печерске - каждый раз, когда она попадала в поле зрения - настроение портилось.
|