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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2836283728382839

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10

  Vlad442 написав:Ключевое слово "официальная средняя" и "мы". Как я написал выше, доходы среднего и высшего среднего класса в большинстве своем не вышли на уровень 13-ого.
Официальная средняя выросла за счет роста минималки. Реальная, даже у бюджетников, еще не превысила уровень 13-ого.


сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:28

  striped написав:
  Vlad442 написав:Ключевое слово "официальная средняя" и "мы". Как я написал выше, доходы среднего и высшего среднего класса в большинстве своем не вышли на уровень 13-ого.
Официальная средняя выросла за счет роста минималки. Реальная, даже у бюджетников, еще не превысила уровень 13-ого.


сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.


Чомусь мовчать представники "Києва Фейслеса".
Мабуть, у них все в шоколаді?
І прибутки давно вищі рівня 2-13???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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