сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10
сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:28
Чомусь мовчать представники "Києва Фейслеса".
Мабуть, у них все в шоколаді?
І прибутки давно вищі рівня 2-13???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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