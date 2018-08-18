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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10
Vlad442 написав:
Ключевое слово "официальная средняя" и "мы". Как я написал выше, доходы среднего и высшего среднего класса в большинстве своем не вышли на уровень 13-ого.
Официальная средняя выросла за счет роста минималки. Реальная, даже у бюджетников, еще не превысила уровень 13-ого.
сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:28
striped написав: Vlad442 написав:
Ключевое слово "официальная средняя" и "мы". Как я написал выше, доходы среднего и высшего среднего класса в большинстве своем не вышли на уровень 13-ого.
Официальная средняя выросла за счет роста минималки. Реальная, даже у бюджетников, еще не превысила уровень 13-ого.
сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.
Чомусь мовчать представники "Києва Фейслеса".
Мабуть, у них все в шоколаді?
І прибутки давно вищі рівня 2013???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:05
PS4 написав:
кстати, проезжал сегодня мимо печерской лаврывся лавра завешана солнечными панелями
...кроме куполов, они круглые. как только сделают закругленные панели ...и на золотых куполах повесят
Верхняя или нижняя ?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:12
В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:21
foxluck написав: airmax78 написав:
Это вы о второй очереди говорите. Я первую смотрел. Там машиноместо 60куе. Но и 45куе - это тоже запретительная цена. За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил.
P.S. Если рассчитывать на то, что в таком доме остановится лифт, то от покупки лучше сразу отказаться. Там в цене 40% - за то, чтобы лифт в этом доме в ближайшие 20 лет остановился 1-2 раза максимум. И то - максимум один из двух (или сколько их там?).
В первой не прикольно - там всяких плюшек нет.
Лифтов 3 (2 пассажирских и 1 грузовой).
Но вот если вдруг какой-то совсем капец с электричеством по всему району (мало ли какая авария может быть) то вдруг раз в год что-то такое случится. Наверное у них свои резервные генераторы есть,
но как-то спокойнее если даже при таком маловероятном событии пешком можно пройтись по лестнице и не двинуть копыта как при 24 этаже.
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