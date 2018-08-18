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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10
Vlad442 написав:
Ключевое слово "официальная средняя" и "мы". Как я написал выше, доходы среднего и высшего среднего класса в большинстве своем не вышли на уровень 13-ого.
Официальная средняя выросла за счет роста минималки. Реальная, даже у бюджетников, еще не превысила уровень 13-ого.
сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:05
PS4 написав:
кстати, проезжал сегодня мимо печерской лаврывся лавра завешана солнечными панелями
...кроме куполов, они круглые. как только сделают закругленные панели ...и на золотых куполах повесят
Верхняя или нижняя ?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:12
В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:21
foxluck написав: airmax78 написав:
Это вы о второй очереди говорите. Я первую смотрел. Там машиноместо 60куе. Но и 45куе - это тоже запретительная цена. За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил.
P.S. Если рассчитывать на то, что в таком доме остановится лифт, то от покупки лучше сразу отказаться. Там в цене 40% - за то, чтобы лифт в этом доме в ближайшие 20 лет остановился 1-2 раза максимум. И то - максимум один из двух (или сколько их там?).
В первой не прикольно - там всяких плюшек нет.
Лифтов 3 (2 пассажирских и 1 грузовой).
Но вот если вдруг какой-то совсем капец с электричеством по всему району (мало ли какая авария может быть) то вдруг раз в год что-то такое случится. Наверное у них свои резервные генераторы есть,
но как-то спокойнее если даже при таком маловероятном событии пешком можно пройтись по лестнице и не двинуть копыта как при 24 этаже.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:27
Кучинелли написав:
В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.
Сушка, и в отдельной сушильной машине, тоже, имеет несколько недостатков.
1. Вещи не проветриваются как нужно, т.е. больше остается химических соединений от моющих средств (двойное полоскание, немного помогает, но не в полной мере, ну и порошки без отдушки, наше все)
2. Вещи быстрее изнашиваются, т.к. при каждой сушки из фильтра выгребается слой мелких волокон.
3. Отдельная сушка (или штатно в колоне ссо стиралкой, что сразу подразумевает сужение устанавливаемых стиральных машин до трех-четырех производителей (Бош, Электролюкс, Беко...) и исключительно до полноразмерных моделей).
4. Одельная сушильная машина все-равно имеет меньший объем чем стиральная (стиральная 8 кг - сушка 6).
5. Даже при параметрах "сушка в шкаф" требуется расправление вещей для того чтобы они остыли и не помялись
6. Модели сушильных машин, чтобы не устраивать сауну и не растить грибок в вентканале, исключительно работающие по принципу холодильника, что сразу подразумевает стоимость такой машинки от 500 у.е.
Основное предназначение лоджии/балкона, если она позволяет - сушка вещей
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_Mykola_
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:42
Кучинелли написав:
В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.
Французский балкон - это просто декоративный элемент фасада. Не надо искать его полезность. Открытый балкон, если он не в промзоне, можно использовать как террасу для отдыха. Сушка вещей на балконе - это не комильфо. Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней. Главное чтобы все это хозяйство не висело над перилами. Ну и внешние блоки кондеров во многих современных проектах больше некуда поставить - только на открытый балкон.
P.S. Главное чего нельзя делать с открытыми лоджиями и балконами: стеклить. Это жирный минус в карму и 7 лет злыдней и несчастий. Хуже чем зеркало разбить.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:13
_Mykola_ написав:
Сушка, и в отдельной сушильной машине, тоже, имеет несколько недостатков.
1. Вещи не проветриваются как нужно, т.е. больше остается химических соединений от моющих средств (двойное полоскание, немного помогает, но не в полной мере, ну и порошки без отдушки, наше все)
2. Вещи быстрее изнашиваются, т.к. при каждой сушки из фильтра выгребается слой мелких волокон.
3. Отдельная сушка (или штатно в колоне ссо стиралкой, что сразу подразумевает сужение устанавливаемых стиральных машин до трех-четырех производителей (Бош, Электролюкс, Беко...) и исключительно до полноразмерных моделей).
4. Одельная сушильная машина все-равно имеет меньший объем чем стиральная (стиральная 8 кг - сушка 6).
5. Даже при параметрах "сушка в шкаф" требуется расправление вещей для того чтобы они остыли и не помялись
6. Модели сушильных машин, чтобы не устраивать сауну и не растить грибок в вентканале, исключительно работающие по принципу холодильника, что сразу подразумевает стоимость такой машинки от 500 у.е.
Основное предназначение лоджии/балкона, если она позволяет - сушка вещей
1 - очень спорно, т к воздействие воздуха с примесями и солнечных лучей могут оказаться большим вредом
2 - так. но ничего вечного не бывает
3 - так, проблемы в этом то и нет
4 - категорическая неправда.вот если агрегат комбинированный, то да. проблема в том. что объём стирки нужно сушить в два захода
5 - судя по отзывам и статьям на эту тему. ваш опыт сильно отличается от многих других
6 - они вообще начинаются с 400. т о 500 никого не испугает
И я об этом написал. что основное сушка.К сож вы увлеклись не основным вопросом.
Востаннє редагувалось Кучинелли
в Пон 27 січ, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:16
airmax78
Вот и получается. что корень вопроса в том. правильно ли сушить вещи в сушилке, исходя из всех за и против
остальное очень второстепенно.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:39
Кучинелли написав:airmax78
Вот и получается. что корень вопроса в том. правильно ли сушить вещи в сушилке, исходя из всех за и против
остальное очень второстепенно.
Что значит правильно или неправильно... Если у тебя балкончик в домике у леса, и воздух чистый и морозец, или солнышко. И другой вариант, когда за стеклом - вечно едущий пивничный. Хотя это и не мешает жильцам Парк стоуна держать окна.балконы открытыми
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:51
Кучинелли написав:airmax78
Вот и получается. что корень вопроса в том. правильно ли сушить вещи в сушилке, исходя из всех за и против
остальное очень второстепенно.
девочки, вы походу форум не попутали?
может вам на овуляшки?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 27 січ, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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