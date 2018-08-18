Додано: Пон 27 січ, 2020 19:42

Кучинелли написав: В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо. В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.

Французский балкон - это просто декоративный элемент фасада. Не надо искать его полезность. Открытый балкон, если он не в промзоне, можно использовать как террасу для отдыха. Сушка вещей на балконе - это не комильфо. Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней. Главное чтобы все это хозяйство не висело над перилами. Ну и внешние блоки кондеров во многих современных проектах больше некуда поставить - только на открытый балкон.P.S. Главное чего нельзя делать с открытыми лоджиями и балконами: стеклить. Это жирный минус в карму и 7 лет злыдней и несчастий. Хуже чем зеркало разбить.