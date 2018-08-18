RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2837283828392840>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4 5 3
Вже навіть перевищили
0
0
Приблизно на рівні 2013
33%
1
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
0
0
Значно нижчі рівня 2013 року
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10

  Vlad442 написав:Ключевое слово "официальная средняя" и "мы". Как я написал выше, доходы среднего и высшего среднего класса в большинстве своем не вышли на уровень 13-ого.
Официальная средняя выросла за счет роста минималки. Реальная, даже у бюджетников, еще не превысила уровень 13-ого.


сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.
striped
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:05

  PS4 написав:кстати, проезжал сегодня мимо печерской лавры
вся лавра завешана солнечными панелями...кроме куполов, они круглые. как только сделают закругленные панели ...и на золотых куполах повесят

Верхняя или нижняя ?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 23.05.14
Подякував: 495 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:12

В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 30.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:21

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Это вы о второй очереди говорите. Я первую смотрел. Там машиноместо 60куе. Но и 45куе - это тоже запретительная цена. За эти деньги я 2 машиноместа в своем доме купил.
P.S. Если рассчитывать на то, что в таком доме остановится лифт, то от покупки лучше сразу отказаться. Там в цене 40% - за то, чтобы лифт в этом доме в ближайшие 20 лет остановился 1-2 раза максимум. И то - максимум один из двух (или сколько их там?).

В первой не прикольно - там всяких плюшек нет.
Лифтов 3 (2 пассажирских и 1 грузовой).
Но вот если вдруг какой-то совсем капец с электричеством по всему району (мало ли какая авария может быть) то вдруг раз в год что-то такое случится. Наверное у них свои резервные генераторы есть, но как-то спокойнее если даже при таком маловероятном событии пешком можно пройтись по лестнице и не двинуть копыта как при 24 этаже.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 23.05.14
Подякував: 495 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:27

  Кучинелли написав:В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.

Сушка, и в отдельной сушильной машине, тоже, имеет несколько недостатков.
1. Вещи не проветриваются как нужно, т.е. больше остается химических соединений от моющих средств (двойное полоскание, немного помогает, но не в полной мере, ну и порошки без отдушки, наше все)
2. Вещи быстрее изнашиваются, т.к. при каждой сушки из фильтра выгребается слой мелких волокон.
3. Отдельная сушка (или штатно в колоне ссо стиралкой, что сразу подразумевает сужение устанавливаемых стиральных машин до трех-четырех производителей (Бош, Электролюкс, Беко...) и исключительно до полноразмерных моделей).
4. Одельная сушильная машина все-равно имеет меньший объем чем стиральная (стиральная 8 кг - сушка 6).
5. Даже при параметрах "сушка в шкаф" требуется расправление вещей для того чтобы они остыли и не помялись
6. Модели сушильных машин, чтобы не устраивать сауну и не растить грибок в вентканале, исключительно работающие по принципу холодильника, что сразу подразумевает стоимость такой машинки от 500 у.е.

Основное предназначение лоджии/балкона, если она позволяет - сушка вещей :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3574
З нами з: 09.02.09
Подякував: 517 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:42

  Кучинелли написав:В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.

Французский балкон - это просто декоративный элемент фасада. Не надо искать его полезность. Открытый балкон, если он не в промзоне, можно использовать как террасу для отдыха. Сушка вещей на балконе - это не комильфо. Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней. Главное чтобы все это хозяйство не висело над перилами. Ну и внешние блоки кондеров во многих современных проектах больше некуда поставить - только на открытый балкон.
P.S. Главное чего нельзя делать с открытыми лоджиями и балконами: стеклить. Это жирный минус в карму и 7 лет злыдней и несчастий. Хуже чем зеркало разбить.
airmax78
 
Повідомлень: 33205
З нами з: 25.10.12
Подякував: 840 раз.
Подякували: 3824 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:58

Прохожий Это непосредственно про недвигу вопрос. Для многих наличие балкона/лоджии - принципиально. Спрашиваешь - зачем? Выясняется: сушить белье.
airmax78
 
Повідомлень: 33205
З нами з: 25.10.12
Подякував: 840 раз.
Подякували: 3824 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:16

дайте уже прохожему кнопку модератора, страдает бедняга
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

14 квадратов за 1 час... https://www.youtube.com/watch?v=3DJseT96pWA
Задумался. Может и не пойду в сантехники.
https://www.youtube.com/watch?v=EbFhiIYZdCs
На три вещи можно смотреть бесконечно...
airmax78
 
Повідомлень: 33205
З нами з: 25.10.12
Подякував: 840 раз.
Подякували: 3824 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смотрю сайт медового стартанули продажи
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20929
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2837283828392840>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1746, 1747, 1748
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17474 2803072
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 20:30
change_pm
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192221
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.