сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:10
сейчас правительство на базе новой виртуальной переписи разделит те же суммы на меньшее количество граждан и наш ВВП и средняя температура по палате покажет рывок доходов сразу в космос на орбиту даже без стадии ракеты.
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:05
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:12
В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:21
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:27
Сушка, и в отдельной сушильной машине, тоже, имеет несколько недостатков.
1. Вещи не проветриваются как нужно, т.е. больше остается химических соединений от моющих средств (двойное полоскание, немного помогает, но не в полной мере, ну и порошки без отдушки, наше все)
2. Вещи быстрее изнашиваются, т.к. при каждой сушки из фильтра выгребается слой мелких волокон.
3. Отдельная сушка (или штатно в колоне ссо стиралкой, что сразу подразумевает сужение устанавливаемых стиральных машин до трех-четырех производителей (Бош, Электролюкс, Беко...) и исключительно до полноразмерных моделей).
4. Одельная сушильная машина все-равно имеет меньший объем чем стиральная (стиральная 8 кг - сушка 6).
5. Даже при параметрах "сушка в шкаф" требуется расправление вещей для того чтобы они остыли и не помялись
6. Модели сушильных машин, чтобы не устраивать сауну и не растить грибок в вентканале, исключительно работающие по принципу холодильника, что сразу подразумевает стоимость такой машинки от 500 у.е.
Основное предназначение лоджии/балкона, если она позволяет - сушка вещей
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:42
Французский балкон - это просто декоративный элемент фасада. Не надо искать его полезность. Открытый балкон, если он не в промзоне, можно использовать как террасу для отдыха. Сушка вещей на балконе - это не комильфо. Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней. Главное чтобы все это хозяйство не висело над перилами. Ну и внешние блоки кондеров во многих современных проектах больше некуда поставить - только на открытый балкон.
P.S. Главное чего нельзя делать с открытыми лоджиями и балконами: стеклить. Это жирный минус в карму и 7 лет злыдней и несчастий. Хуже чем зеркало разбить.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:58
Прохожий Это непосредственно про недвигу вопрос. Для многих наличие балкона/лоджии - принципиально. Спрашиваешь - зачем? Выясняется: сушить белье.
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:16
дайте уже прохожему кнопку модератора, страдает бедняга
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
14 квадратов за 1 час...
Задумался. Может и не пойду в сантехники.
На три вещи можно смотреть бесконечно...
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
смотрю сайт медового стартанули продажи
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