Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней.
Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. Особенно если такие стирки идут каждый день. Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции. Теоретики, они такие теоретики...
airmax78 написав: Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней.
Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. Особенно если такие стирки идут каждый день. Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции. Теоретики, они такие теоретики...
airmax78 написав: Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней.
Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. Особенно если такие стирки идут каждый день. Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции. Теоретики, они такие теоретики...
За последние 7 лет я ни разу не загружал в машину даже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день... Это че, прачечная для 10 хостелов на дому?
airmax78 написав: Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней.
Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. Особенно если такие стирки идут каждый день. Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции. Теоретики, они такие теоретики...
_Mykola_ написав:Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. Особенно если такие стирки идут каждый день. Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции. Теоретики, они такие теоретики...
Говорят, в Киеве жить лучше, чем в других регионах. Мы решили проверить и оказалось, что это не всегда так. Например, за последние пять лет реальная зарплата быстрее всего росла в Винницкой области. В чем еще регионы выигрывают у столицы? https://www.liga.net/economics/articles ... 9tzE4gjIrc