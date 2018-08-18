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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2837283828392840

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4 5 3
Вже навіть перевищили
0
0
Приблизно на рівні 2013
33%
1
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
0
0
Значно нижчі рівня 2013 року
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:56

  airmax78 написав: Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней.

Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. ;)
Особенно если такие стирки идут каждый день. ;)
Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции.
Теоретики, они такие теоретики... :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:01

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав: Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней.

Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. ;)
Особенно если такие стирки идут каждый день. ;)
Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции.
Теоретики, они такие теоретики... :roll:

у меня трое детей, мі столько не сушим
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:20

  Унуноктий написав:у меня трое детей, мі столько не сушим

Правильно - сухо не там, где сушат, а там, где не мочат.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

аа что там сегодня с акциями теслы?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:26

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав: Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней.

Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. ;)
Особенно если такие стирки идут каждый день. ;)
Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции.
Теоретики, они такие теоретики... :roll:

За последние 7 лет я ни разу не загружал в машину даже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день... :shock: Это че, прачечная для 10 хостелов на дому?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:27

  Унуноктий написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав: Но если санузел маленький, или в нем нет нормальной вентиляции - то можно вытащить на открытый балкон сушилку и развешивать вещи на ней.

Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. ;)
Особенно если такие стирки идут каждый день. ;)
Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции.
Теоретики, они такие теоретики... :roll:

у меня трое детей, мі столько не сушим

Та капец вообще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:29

  airmax78 написав:14 квадратов за 1 час... https://www.youtube.com/watch?v=3DJseT96pWA
Задумался. Может и не пойду в сантехники.
https://www.youtube.com/watch?v=EbFhiIYZdCs
На три вещи можно смотреть бесконечно...

Видно, что он хорошо кладёт кривую плитку. А вот может ли он класть ровную?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:32

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  _Mykola_ написав:Хочу посмотреть на то, как ВЫ постоянно будете сушить в ванной по 8 кг из свежепостиранного. ;)
Особенно если такие стирки идут каждый день. ;)
Даже модная сушилка из эпицентра в параметрами в 32 эквивалентных квадрата, справляется с этим с трудом, да и постоянная влажность при таких условиях чревата появлением грибка, даже при очень хорошей постоянной вентиляции.
Теоретики, они такие теоретики... :roll:

у меня трое детей, мі столько не сушим

Та капец вообще.

Макс скажи там кризис ещё не начался?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне тут с испании пишут что разнорабочих не хватете, легко можно зарабатывать 50 евро в день, я сказал что у нас зарабатывают столько же
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Говорят, в Киеве жить лучше, чем в других регионах. Мы решили проверить и оказалось, что это не всегда так. Например, за последние пять лет реальная зарплата быстрее всего росла в Винницкой области. В чем еще регионы выигрывают у столицы?
https://www.liga.net/economics/articles ... 9tzE4gjIrc
Унуноктий
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