Додано: Вів 28 січ, 2020 00:05

Унуноктий написав: аа что там сегодня с акциями теслы? аа что там сегодня с акциями теслы?

Цена на акции этой замечательной компании, производящей нишевые автомобили, раздута до неприличия. Посмотрел на днях отчет этих ребят из Теслакиев о том как они ездили в Хорватию на Модел Х. Еще раз задался вопросом:зачем электромобилю такие выдающиеся динамические характеристики. В городе скорость ограничена 50 км/ч и тут и на Лифе ты чемпион. А на трассе... кого тебе обгонять, если чтобы куда-то доехать, ты должен ехать не быстрее 90-100км/ч?Кстати, еще подумал, что на э/м проще всего будет пересаживаться с газа. Там тоже каждые 300 км на заправку и нередки случаи, когда и по 30-40 минут на заправке приходится стоять.