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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2839284028412842>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.3 5 4
Вже навіть перевищили
25%
1
Приблизно на рівні 2013
25%
1
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
0
0
Значно нижчі рівня 2013 року
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

послезавтра сигнал на спутнике закодируют
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:05

  Унуноктий написав:аа что там сегодня с акциями теслы?

Цена на акции этой замечательной компании, производящей нишевые автомобили, раздута до неприличия. Посмотрел на днях отчет этих ребят из Теслакиев о том как они ездили в Хорватию на Модел Х. Еще раз задался вопросом:зачем электромобилю такие выдающиеся динамические характеристики. В городе скорость ограничена 50 км/ч и тут и на Лифе ты чемпион. А на трассе... кого тебе обгонять, если чтобы куда-то доехать, ты должен ехать не быстрее 90-100км/ч?
Кстати, еще подумал, что на э/м проще всего будет пересаживаться с газа. Там тоже каждые 300 км на заправку и нередки случаи, когда и по 30-40 минут на заправке приходится стоять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:22

Хелп, коллеги!

Коллеги, плиз. Кто юзал приватизацию прозоро? Очень надо.
В нашем колхозе появился крохотный объект на "местном крещатике". Выставили на продажу, он в аренде у своих до лета 2021.

Договора на руки не дают, все шифруются, сегодня собрались потенциальные покупатели смотреть. Тетки "представитель арендатора" и из держмайна в ауте: - зачем оно вам надо, оно в аренде, света нет и не будет, воды нет, тепла нет....

Если повоевать за него, есть вероятность судиться до пенсии? Сладчайшее место, типа вашей перепички...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:29

  vhata написав:Коллеги, плиз. Кто юзал приватизацию прозоро? Очень надо.
В нашем колхозе появился крохотный объект на "местном крещатике". Выставили на продажу, он в аренде у своих до лета 2021.

Договора на руки не дают, все шифруются, сегодня собрались потенциальные покупатели смотреть. Тетки "представитель арендатора" и из держмайна в ауте: - зачем оно вам надо, оно в аренде, света нет и не будет, воды нет, тепла нет....

Если повоевать за него, есть вероятность судиться до пенсии? Сладчайшее место, типа вашей перепички...

Вам Трололо выдавал на гора целую инструкцию про то как проверить. Можно и судиться до пенсии если не пробьете историю объекта и земли под "перепичкой" ;) и гарантий никаких :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:31

  vhata написав:Коллеги, плиз. Кто юзал приватизацию прозоро? Очень надо.
В нашем колхозе появился крохотный объект на "местном крещатике". Выставили на продажу, он в аренде у своих до лета 2021.

Договора на руки не дают, все шифруются, сегодня собрались потенциальные покупатели смотреть. Тетки "представитель арендатора" и из держмайна в ауте: - зачем оно вам надо, оно в аренде, света нет и не будет, воды нет, тепла нет....

Если повоевать за него, есть вероятность судиться до пенсии? Сладчайшее место, типа вашей перепички...


Если торги без явных нарушений, отмотать их очень непросто. Берите и не бойтесь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там же еще вопрос с кем судиться. С кем-то можно и до пенсии, а с кем-то до сожженного автомобиля или еще чего по-хуже, не дай Бог. Нам на самом высоком уровне дают понять, что такие методы - норм, абсолютно приемлемы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:35

  Кучинелли написав:В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.
голосовала - за. Утречком, вылезая из пухового одеялка, босиком на первый снег, подышать осенью, считать звезды, послушать шабопение ранним летом... Еще сушу там грецкие орехи, и орбитрек :)
Балкон - зе бест! Дом небольшой, но балкона 4.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:37

  stm написав:Вам Трололо выдавал на гора целую инструкцию про то как проверить. Можно и судиться до пенсии если не пробьете историю объекта и земли под "перепичкой" ;) и гарантий никаких :)

Видела, большая ему благодарность! Но это не тот случай, это держмайно, нежилое
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:40

  trololo написав:Если торги без явных нарушений, отмотать их очень непросто. Берите и не бойтесь
Спасибо!
Легко сказать "берите", приехали на смотрины такі хлопці, что не уверена, что смогу перебить по деньгам. Допускаю, что далеко полетим от старта. Но хочется, такой шанс один раз бывает! Но судится, в случае чего категорически не готова.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:43

  airmax78 написав:Там же еще вопрос с кем судиться. С кем-то можно и до пенсии, а с кем-то до сожженного автомобиля или еще чего по-хуже, не дай Бог. Нам на самом высоком уровне дают понять, что такие методы - норм, абсолютно приемлемы.
не уверена, что за такую мелочевку "важні люди" впрягаться будут. Хотя...
Макс, Вы меня опечалили.
осторожно, пишу из провинции
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