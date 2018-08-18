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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:48
trololo написав:
Если торги без явных нарушений, отмотать их очень непросто. Берите и не бойтесь
Можно ще вопрос. Если оно в аренде, тетки говорили, что обязательства сдавать приобретает новый собственник. Надо ждать, полтора года, пока "арендаторы" будут платить по 2 тыс грн в месяц. Готова, но вопрос - они ведь пролонгировать могут. До аукциона я этот договор не увижу.
Они меня разводят, или действительно такое может быть? СПАСИБО!
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Вів 28 січ, 2020 00:55
vhata написав: trololo написав:
Если торги без явных нарушений, отмотать их очень непросто. Берите и не бойтесь
Можно ще вопрос. Если оно в аренде, тетки говорили, что обязательства сдавать приобретает новый собственник. Надо ждать, полтора года, пока "арендаторы" будут платить по 2 тыс грн в месяц. Готова, но вопрос - они ведь пролонгировать могут. До аукциона я этот договор не увижу.
Они меня разводят, или действительно такое может быть? СПАСИБО!
Если это гос имущество, то договор аренды должен быть стандартный, по шаблону утвержденному фдму. поищите. Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 28 січ, 2020 01:01
trololo написав:
Если это гос имущество, то договор аренды должен быть стандартный, по шаблону утвержденному фдму. поищите. Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится
Спасибо! Там руина - нет коммуникаций, ремонта, договор фиктивный, кто то из своих, думаю, надеялись выкупить втихаря.
Большущее спасибо!!
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