Видела, большая ему благодарность! Но это не тот случай, это держмайно, нежилое
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:37
Видела, большая ему благодарность! Но это не тот случай, это держмайно, нежилое
осторожно, пишу из провинции
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:40
Спасибо!
Легко сказать "берите", приехали на смотрины такі хлопці, что не уверена, что смогу перебить по деньгам. Допускаю, что далеко полетим от старта. Но хочется, такой шанс один раз бывает! Но судится, в случае чего категорически не готова.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:43
не уверена, что за такую мелочевку "важні люди" впрягаться будут. Хотя...
Макс, Вы меня опечалили.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:48
Можно ще вопрос. Если оно в аренде, тетки говорили, что обязательства сдавать приобретает новый собственник. Надо ждать, полтора года, пока "арендаторы" будут платить по 2 тыс грн в месяц. Готова, но вопрос - они ведь пролонгировать могут. До аукциона я этот договор не увижу.
Они меня разводят, или действительно такое может быть? СПАСИБО!
осторожно, пишу из провинции
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:55
Если это гос имущество, то договор аренды должен быть стандартный, по шаблону утвержденному фдму. поищите. Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 28 січ, 2020 01:01
Спасибо! Там руина - нет коммуникаций, ремонта, договор фиктивный, кто то из своих, думаю, надеялись выкупить втихаря.
Большущее спасибо!!
осторожно, пишу из провинции
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:37
Ах, "юрист" Трололо!
Те, що договір був укладений з старим власником, а з,явився новий власник - тому старий договір вже не має юридичної сили - Трололо не в курсі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:45
Странно, трое детей это значит как минимум четыре постели, пятеро людей, из низ двое взрослых, и как минимум один подросток...
Как Вам удается избегать хотя бы 3-4 стирок в неделю... ну х/з, может представление о свежести одежды у нас с Вами разные.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и представлении о частоте приёма душа-тоже
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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