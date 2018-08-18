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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2839284028412842>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 8
Вже навіть перевищили
50%
4
Приблизно на рівні 2013
25%
2
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
0
0
Значно нижчі рівня 2013 року
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:37

  stm написав:Вам Трололо выдавал на гора целую инструкцию про то как проверить. Можно и судиться до пенсии если не пробьете историю объекта и земли под "перепичкой" ;) и гарантий никаких :)

Видела, большая ему благодарность! Но это не тот случай, это держмайно, нежилое
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:40

  trololo написав:Если торги без явных нарушений, отмотать их очень непросто. Берите и не бойтесь
Спасибо!
Легко сказать "берите", приехали на смотрины такі хлопці, что не уверена, что смогу перебить по деньгам. Допускаю, что далеко полетим от старта. Но хочется, такой шанс один раз бывает! Но судится, в случае чего категорически не готова.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:43

  airmax78 написав:Там же еще вопрос с кем судиться. С кем-то можно и до пенсии, а с кем-то до сожженного автомобиля или еще чего по-хуже, не дай Бог. Нам на самом высоком уровне дают понять, что такие методы - норм, абсолютно приемлемы.
не уверена, что за такую мелочевку "важні люди" впрягаться будут. Хотя...
Макс, Вы меня опечалили.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:48

  trololo написав:Если торги без явных нарушений, отмотать их очень непросто. Берите и не бойтесь
Можно ще вопрос. Если оно в аренде, тетки говорили, что обязательства сдавать приобретает новый собственник. Надо ждать, полтора года, пока "арендаторы" будут платить по 2 тыс грн в месяц. Готова, но вопрос - они ведь пролонгировать могут. До аукциона я этот договор не увижу.
Они меня разводят, или действительно такое может быть? СПАСИБО!
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:55

  vhata написав:
  trololo написав:Если торги без явных нарушений, отмотать их очень непросто. Берите и не бойтесь
Можно ще вопрос. Если оно в аренде, тетки говорили, что обязательства сдавать приобретает новый собственник. Надо ждать, полтора года, пока "арендаторы" будут платить по 2 тыс грн в месяц. Готова, но вопрос - они ведь пролонгировать могут. До аукциона я этот договор не увижу.
Они меня разводят, или действительно такое может быть? СПАСИБО!


Если это гос имущество, то договор аренды должен быть стандартный, по шаблону утвержденному фдму. поищите. Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 01:01

  trololo написав:Если это гос имущество, то договор аренды должен быть стандартный, по шаблону утвержденному фдму. поищите. Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится
Спасибо! Там руина - нет коммуникаций, ремонта, договор фиктивный, кто то из своих, думаю, надеялись выкупить втихаря.
Большущее спасибо!! :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:37

  trololo написав:Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится

Ах, "юрист" Трололо!
Те, що договір був укладений з старим власником, а з,явився новий власник - тому старий договір вже не має юридичної сили - Трололо не в курсі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:44

ОМГ...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:45

  Унуноктий написав:у меня трое детей, мі столько не сушим

Странно, трое детей это значит как минимум четыре постели, пятеро людей, из низ двое взрослых, и как минимум один подросток...
Как Вам удается избегать хотя бы 3-4 стирок в неделю... ну х/з, может представление о свежести одежды у нас с Вами разные. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:ну х/з, может представление о свежести одежды у нас с Вами разные. :roll:
и представлении о частоте приёма душа-тоже :-)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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