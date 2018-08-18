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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2839284028412842

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 8
Вже навіть перевищили
50%
4
Приблизно на рівні 2013
25%
2
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
0
0
Значно нижчі рівня 2013 року
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:51

  airmax78 написав:За последние 7 лет я ни разу не загружал в машину даже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день... :shock: Это че, прачечная для 10 хостелов на дому?

Давайте просто посчитаем для семьи из 4-х человек, три постели, двое взрослых, двое детей, простой подсчет, смена постельного комплекта это половина стирки если детский, если врослый то почти вся, четверо кидают в стирку штаны, свитры, и уже есть стирка сразу, а еще стирки разных полотенец, мелочи типа рубашек, футболок и прочему мелочевки... а если еще дети занимаются каким- нибудь творчеством, а родители хотят в спортзалы, то меньше 3-4 стирок в неделю, ну никак минимум. :roll:
В моей семье не принято носить пахнущие вещи. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 28 січ, 2020 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:52

  airmax78 написав:Задумался. Может и не пойду в сантехники.

Идите.
Там даже эротические моменты есть.
https://youtu.be/MfpEd2D80GY?t=516
прикольно получилось
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 28 січ, 2020 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:57

  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:ну х/з, может представление о свежести одежды у нас с Вами разные. :roll:
и представлении о частоте приёма душа-тоже :-)

Душ, это самом собой разумеется, но после тренировки, физических нагрузок, или творчества все-равно вещи идут в стирку, без вариантов. ;)
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:14

  Кучинелли написав:В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.

Лоджия не нужна.
ЗЫ. У меня изначально было 2 штуки. Обе "убил". За счет одной увеличилась кухня, за счет другой получился типа кабинет в спальне. Очень доволен.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:19

  Frant написав:
  trololo написав:Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится

Ах, "юрист" Трололо!
Те, що договір був укладений з старим власником, а з,явився новий власник - тому старий договір вже не має юридичної сили - Трололо не в курсі?

Я тоже не в курсе. Расскажите.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:24

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  trololo написав:Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится

Ах, "юрист" Трололо!
Те, що договір був укладений з старим власником, а з,явився новий власник - тому старий договір вже не має юридичної сили - Трололо не в курсі?

Я тоже не в курсе. Расскажите.

Подробиці питайте у пана "юриста", який "добре заробляє", розповідає про акції і біржу, але чомусь він отримує субсидії і гріється теплом сусідів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:25

  Vlad442 написав:Я тоже не в курсе. Расскажите.


Мне иногда кажется, что праффесару просто внимания не хватает от тотального игнора, потому он готов писать любую дичь, лишь бы с кем то пообщаться.

Цивільний кодекс України
Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм
1. У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.

2. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:32

  trololo написав:
  Vlad442 написав:Я тоже не в курсе. Расскажите.


Мне иногда кажется, что праффесару просто внимания не хватает от тотального игнора, потому он готов писать любую дичь, лишь бы с кем то пообщаться.

Цивільний кодекс України
Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм
1. У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.

2. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.

Новий власник може легко і швидко знайти причину для закінчення договору оренди.
На другий день після купівлі. :mrgreen:


Тому права орендаря - при зміні власника - вельми і вельми фіктивні.
У країні, де "віджимають" величезні працюючі підприємства, де немає пріоритету закону, де рейдерство є нормою - зміна власності відбувається легко і швидко.
І жоден юрист не допоможе. :mrgreen:
До речі, всі ці укро-юристи спеціально писали укро-закони так, щоб сам чорт ногу зламав. Щоб можна було за відповідну суму приймати те чи інше рішення. Якість роботи і кваліфікацію укро-судів - в світі добре знають.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 28 січ, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:36

  airmax78 написав:14 квадратов за 1 час... https://www.youtube.com/watch?v=3DJseT96pWA
Задумался. Может и не пойду в сантехники.
https://www.youtube.com/watch?v=EbFhiIYZdCs
На три вещи можно смотреть бесконечно...

Этого рукопопа уже обсуждали выше, что он кладет кривую плитку для детских садиков. Себе в квартиру его с такой техникой укладки вряд ли кто пустит. Даже под аренду, потому что ремонт приобретает отрицательную стоимость.

Вот нагуглил прайс. Плитка 250, затирка 50, груновка 20 = 320. Самый интересный пункт в этом прайсе из которого формируются все расценки "При заказе менее 10 метров и мелком ремонте день 1200", то есть около 4 метров в день на подготовленное основание. При этом днем наверняка считается не 8 часов, или 8 часов с перекурами и втыканимем в телефон.
Vlad442
 
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