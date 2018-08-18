Додано: Вів 28 січ, 2020 10:36

airmax78 написав: 14 квадратов за 1 час... https://www.youtube.com/watch?v=3DJseT96pWA

Задумался. Может и не пойду в сантехники.

https://www.youtube.com/watch?v=EbFhiIYZdCs

На три вещи можно смотреть бесконечно... 14 квадратов за 1 час...Задумался. Может и не пойду в сантехники.На три вещи можно смотреть бесконечно...

Этого рукопопа уже обсуждали выше, что он кладет кривую плитку для детских садиков. Себе в квартиру его с такой техникой укладки вряд ли кто пустит. Даже под аренду, потому что ремонт приобретает отрицательную стоимость.Вот нагуглил прайс. Плитка 250, затирка 50, груновка 20 = 320. Самый интересный пункт в этом прайсе из которого формируются все расценки "При заказе менее 10 метров и мелком ремонте день 1200", то есть около 4 метров в день на подготовленное основание. При этом днем наверняка считается не 8 часов, или 8 часов с перекурами и втыканимем в телефон.