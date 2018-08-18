Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:За последние 7 лет я ни разу не загружал в машину даже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день... Это че, прачечная для 10 хостелов на дому?
Давайте просто посчитаем для семьи из 4-х человек, три постели, двое взрослых, двое детей, простой подсчет, смена постельного комплекта это половина стирки если детский, если врослый то почти вся, четверо кидают в стирку штаны, свитры, и уже есть стирка сразу, а еще стирки разных полотенец, мелочи типа рубашек, футболок и прочему мелочевки... а если еще дети занимаются каким- нибудь творчеством, а родители хотят в спортзалы, то меньше 3-4 стирок в неделю, ну никак минимум. В моей семье не принято носить пахнущие вещи.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 28 січ, 2020 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли написав:В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.
Лоджия не нужна. ЗЫ. У меня изначально было 2 штуки. Обе "убил". За счет одной увеличилась кухня, за счет другой получился типа кабинет в спальне. Очень доволен.
trololo написав:Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится
Ах, "юрист" Трололо! Те, що договір був укладений з старим власником, а з,явився новий власник - тому старий договір вже не має юридичної сили - Трололо не в курсі?
trololo написав:Формально, на права арендатора смена собственника не влияет. Но рычаги влияния у собственника есть, и немало, думаю можно и разорвать досрочно, при большом желании, и свет отключить. Пусть арендатор боится
Ах, "юрист" Трололо! Те, що договір був укладений з старим власником, а з,явився новий власник - тому старий договір вже не має юридичної сили - Трололо не в курсі?
Я тоже не в курсе. Расскажите.
Подробиці питайте у пана "юриста", який "добре заробляє", розповідає про акції і біржу, але чомусь він отримує субсидії і гріється теплом сусідів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Мне иногда кажется, что праффесару просто внимания не хватает от тотального игнора, потому он готов писать любую дичь, лишь бы с кем то пообщаться.
Цивільний кодекс України Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм 1. У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.
2. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.
Мне иногда кажется, что праффесару просто внимания не хватает от тотального игнора, потому он готов писать любую дичь, лишь бы с кем то пообщаться.
Цивільний кодекс України Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм 1. У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.
2. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.
Новий власник може легко і швидко знайти причину для закінчення договору оренди. На другий день після купівлі.
Тому права орендаря - при зміні власника - вельми і вельми фіктивні. У країні, де "віджимають" величезні працюючі підприємства, де немає пріоритету закону, де рейдерство є нормою - зміна власності відбувається легко і швидко. І жоден юрист не допоможе. До речі, всі ці укро-юристи спеціально писали укро-закони так, щоб сам чорт ногу зламав. Щоб можна було за відповідну суму приймати те чи інше рішення. Якість роботи і кваліфікацію укро-судів - в світі добре знають.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 28 січ, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Этого рукопопа уже обсуждали выше, что он кладет кривую плитку для детских садиков. Себе в квартиру его с такой техникой укладки вряд ли кто пустит. Даже под аренду, потому что ремонт приобретает отрицательную стоимость.
Вот нагуглил прайс. Плитка 250, затирка 50, груновка 20 = 320. Самый интересный пункт в этом прайсе из которого формируются все расценки "При заказе менее 10 метров и мелком ремонте день 1200", то есть около 4 метров в день на подготовленное основание. При этом днем наверняка считается не 8 часов, или 8 часов с перекурами и втыканимем в телефон.