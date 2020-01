Додано: Вів 28 січ, 2020 10:52

airmax78 написав: За последние 7 лет я ни разу не загружал в машину даже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день... Это че, прачечная для 10 хостелов на дому? За последние 7 летдаже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день...Это че, прачечная для 10 хостелов на дому?



Макс, вы что, стираете?? Для чего вас ещё припахала жена? (уборка/готовка...?)

Приходите домой и она вам сразу тряпку в зубы - давай, вперёд, пыли на два пальца - что не замечаешь??



Млять, ёптель, расстройство ... как так можно... Макс, вы что, стираете?? Для чего вас ещё припахала жена? (уборка/готовка...?)Приходите домой и она вам сразу тряпку в зубы - давай, вперёд, пыли на два пальца - что не замечаешь??Млять, ёптель, расстройство ...как так можно...

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ