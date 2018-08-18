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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2841284228432844>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.2 5 9
Вже навіть перевищили
44%
4
Приблизно на рівні 2013
33%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
0
0
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Новий власник може легко і швидко знайти причину для закінчення договору оренди.
На другий день після купівлі.

В жилой недвижимости может твориться что угодно - людям проще найти другую квартиру, чем ходить по судам. В коммерческой, где по судам будут ходить специально обученные люди, "легко і швидко" может вылезти боком в виде объекта под арестом и выплаты штрафов и убытков. Если люди (с деньгами) сделали ремонт, купили завезли оборудование, а их попытались пинком под зад, то последствия могут быть от судов, до сломали замок, въехали с титушками и договорм аренды в руках обратно, отправив собственника в сад (суд).
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:48

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:За последние 7 лет я ни разу не загружал в машину даже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день... :shock: Это че, прачечная для 10 хостелов на дому?

Давайте просто посчитаем для семьи из 4-х человек, три постели, двое взрослых, двое детей, простой подсчет, смена постельного комплекта это половина стирки если детский, если врослый то почти вся, четверо кидают в стирку штаны, свитры, и уже есть стирка сразу, а еще стирки разных полотенец, мелочи типа рубашек, футболок и прочему мелочевки... а если еще дети занимаются каким- нибудь творчеством, а родители хотят в спортзалы, то меньше 3-4 стирок в неделю, ну никак минимум. :roll:
В моей семье не принято носить пахнущие вещи. :lol:

Микола, вы че, постельное белье каждый день стираете? Или у вас всего две пары носок, двое трусов и две рубашки у каждого, и работа а горячем цеху у всей семьи, что все приходится стирать по 3-4 раза в неделю? В такую погоду как сейчас, когда белье на балконе спокойно может сохнуть и пару суток, с вашим аппетитом к стирке вы за одну неделю завесите своим бельишком все балконы вашей хрущевки (я имею в виду весь дом, а не квартиру) и придется аутсорсить сушку в соседний дом.
Гретты Тунберг на вас нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В Німеччині і Америці - закони більш однозначно прописані.
навіть в Китаї. Зокрема, на право власності. І закони виконуються. Для всіх!

Право пользоваться на правах аренды так же нерушимо, как право собственности. Эти права стоят рядом и в цивилизованных странах без оснований расторгнуть договор аренды и расторгнуть договор купли-продажи это вещи одного порядка.
  Frant написав:Закони тут не грають жодної ролі.
У кого більше грошей, хто може привезти "тітушок" і башлянути укро-суддям - той і виграє.

"В чем сила, брат?" (с)
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:52

  airmax78 написав:За последние 7 лет я ни разу не загружал в машину даже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день... :shock: Это че, прачечная для 10 хостелов на дому?


Макс, вы что, стираете?? Для чего вас ещё припахала жена? (уборка/готовка...?) :| :|
Приходите домой и она вам сразу тряпку в зубы - давай, вперёд, пыли на два пальца - что не замечаешь?? :mrgreen:

Млять, ёптель, расстройство ... :? как так можно...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:04

Для тех, кто рассматривает Поздняки как место проживания
Павло Приходченко – житель Позняків, що на лівому березі столиці. За освітою – хімік. Щільність забудови, брак зелених зон, пилові бурі із золовідвалу Дарницької ТЕЦ та специфічний запах через роботу сміттєспалювального заводу "Енергія" – невеселі візитки цієї частини Києва.
"Думаю, київська влада свідомо не хоче проводити комплексний аналіз забруднень повітря і води у столиці. Немає показника - немає проблеми"


https://censor.net.ua/resonance/3171083 ... olits_nema
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:07

  Vlad442 написав:
  Frant написав:В Німеччині і Америці - закони більш однозначно прописані.
навіть в Китаї. Зокрема, на право власності. І закони виконуються. Для всіх!

Право пользоваться на правах аренды так же нерушимо, как право собственности. Эти права стоят рядом и в цивилизованных странах без оснований расторгнуть договор аренды и расторгнуть договор купли-продажи это вещи одного порядка.
  Frant написав:Закони тут не грають жодної ролі.
У кого більше грошей, хто може привезти "тітушок" і башлянути укро-суддям - той і виграє.

"В чем сила, брат?" (с)



франт может проводить лекции на тему "как обосра**ться и не подать виду" :mrgreen: сначала умничал, что договор аренды прекращает силу, когда тыкнули мордой, начал приплетать японию, германию, рейдерство, зарплаты судей. ох и убогое, даже пинать противно. владу минус в карму, что подсвечивает
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:13

  Кучинелли написав:В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.


Балкон можно использовать так:
- сушилка для белья
- шкафчики/тумбочки/шкафы
- маленький кабинет
- спальное место
- место для игры для детей
- место для того, чтобы побыть в одиночестве или с кем-то попить чай/кофе/вино.

По поводу "нужные и ненужные вещи хранить не собираемся" - не верю, что у вас есть вещи, нужные каждый день. В шкафчик на балконе можно сложить инструменты/дрель/гантели/зимнюю обувь/летние вещи для отпуска + чемоданы, консервацию (если кто-то ещё её делает), детские игрушки (не старые, а с которыми дитё пока не играет), можно хранить вещи для своего хобби (машинки/вертолёты на радиоуправлении занимают минимум полку).

Как-то так ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Закони тут не грають жодної ролі.
У кого більше грошей, хто може привезти "тітушок" і башлянути укро-суддям - той і виграє "суд".
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Внутрішнє переконання - це сформоване під час розгляду справи уявлення судді про те, як слід вирішити спір.
https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gpk ... 4-212.html
все по Закону! :wink:
П.с. Стирка раз в неделю цветное,раз черное.3 рыла
На лоджии барахло и курилка с нардами
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:19

  trololo написав:франт может проводить лекции на тему "как обосра**ться и не подать виду" сначала умничал, что договор аренды прекращает силу, когда тыкнули мордой, начал приплетать японию, германию, рейдерство, зарплаты судей. ох и убогое, даже пинать противно. владу минус в карму, что подсвечивает

Визнаю, що я не маю юридичної освіти. І не люблю балаболів-юристів. Тому що вони не створюють жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.

Щодо орендарів - позбутись їх легше простого, при бажанні.

Змінюються платіжні реквізити, орендарям про це не говорять.
Через місяць - відселення за несплату.
"Хозяїн - барін!" - як кажуть московити.

Приклад:
"Депутати Київради пропонують розірвати договір з орендарем кінотеатру «Київ» через «несплату орендної плати»."

https://detector.media/rinok/article/17 ... 6-lyutogo/

Тому всі ці розмови про укро-закони і права - це для малих дітей або слоупоків.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 28 січ, 2020 11:23, всього редагувалось 4 разів.
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Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:20

  galadriel написав:
  airmax78 написав:За последние 7 лет я ни разу не загружал в машину даже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день... :shock: Это че, прачечная для 10 хостелов на дому?


Макс, вы что, стираете?? Для чего вас ещё припахала жена? (уборка/готовка...?) :| :|
Приходите домой и она вам сразу тряпку в зубы - давай, вперёд, пыли на два пальца - что не замечаешь?? :mrgreen:

Млять, ёптель, расстройство ... :? как так можно...

Очень тяжелая у меня жизнь.
airmax78
 
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