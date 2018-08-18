Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Новий власник може легко і швидко знайти причину для закінчення договору оренди. На другий день після купівлі.
В жилой недвижимости может твориться что угодно - людям проще найти другую квартиру, чем ходить по судам. В коммерческой, где по судам будут ходить специально обученные люди, "легко і швидко" может вылезти боком в виде объекта под арестом и выплаты штрафов и убытков. Если люди (с деньгами) сделали ремонт, купили завезли оборудование, а их попытались пинком под зад, то последствия могут быть от судов, до сломали замок, въехали с титушками и договорм аренды в руках обратно, отправив собственника в сад (суд).
airmax78 написав:За последние 7 лет я ни разу не загружал в машину даже 5 кг. 90% стирок - вообще до 2.5 кг сухого белья. А стирать по 8 кг каждый день... Это че, прачечная для 10 хостелов на дому?
Давайте просто посчитаем для семьи из 4-х человек, три постели, двое взрослых, двое детей, простой подсчет, смена постельного комплекта это половина стирки если детский, если врослый то почти вся, четверо кидают в стирку штаны, свитры, и уже есть стирка сразу, а еще стирки разных полотенец, мелочи типа рубашек, футболок и прочему мелочевки... а если еще дети занимаются каким- нибудь творчеством, а родители хотят в спортзалы, то меньше 3-4 стирок в неделю, ну никак минимум. В моей семье не принято носить пахнущие вещи.
Микола, вы че, постельное белье каждый день стираете? Или у вас всего две пары носок, двое трусов и две рубашки у каждого, и работа а горячем цеху у всей семьи, что все приходится стирать по 3-4 раза в неделю? В такую погоду как сейчас, когда белье на балконе спокойно может сохнуть и пару суток, с вашим аппетитом к стирке вы за одну неделю завесите своим бельишком все балконы вашей хрущевки (я имею в виду весь дом, а не квартиру) и придется аутсорсить сушку в соседний дом. Гретты Тунберг на вас нет.
Frant написав:В Німеччині і Америці - закони більш однозначно прописані. навіть в Китаї. Зокрема, на право власності. І закони виконуються. Для всіх!
Право пользоваться на правах аренды так же нерушимо, как право собственности. Эти права стоят рядом и в цивилизованных странах без оснований расторгнуть договор аренды и расторгнуть договор купли-продажи это вещи одного порядка.
Frant написав:Закони тут не грають жодної ролі. У кого більше грошей, хто може привезти "тітушок" і башлянути укро-суддям - той і виграє.
Для тех, кто рассматривает Поздняки как место проживания
Павло Приходченко – житель Позняків, що на лівому березі столиці. За освітою – хімік. Щільність забудови, брак зелених зон, пилові бурі із золовідвалу Дарницької ТЕЦ та специфічний запах через роботу сміттєспалювального заводу "Енергія" – невеселі візитки цієї частини Києва. "Думаю, київська влада свідомо не хоче проводити комплексний аналіз забруднень повітря і води у столиці. Немає показника - немає проблеми"
Frant написав:В Німеччині і Америці - закони більш однозначно прописані. навіть в Китаї. Зокрема, на право власності. І закони виконуються. Для всіх!
Право пользоваться на правах аренды так же нерушимо, как право собственности. Эти права стоят рядом и в цивилизованных странах без оснований расторгнуть договор аренды и расторгнуть договор купли-продажи это вещи одного порядка.
Frant написав:Закони тут не грають жодної ролі. У кого більше грошей, хто може привезти "тітушок" і башлянути укро-суддям - той і виграє.
"В чем сила, брат?" (с)
франт может проводить лекции на тему "как обосра**ться и не подать виду" сначала умничал, что договор аренды прекращает силу, когда тыкнули мордой, начал приплетать японию, германию, рейдерство, зарплаты судей. ох и убогое, даже пинать противно. владу минус в карму, что подсвечивает
Кучинелли написав:В прошлом году тут был жаркий спор - нужна ли лоджия(балкон).Напомните пожалуйста выводы по этому вопросу.Понятно, что для каждого они свои.Из всевозможных функций данной зоны самая востребованная для сушки.Далее нужные и ненужные вещи хранить не собираемся, великов, лыж и санок нет.Кофе пить вполне на кухне можно.Ну а сушка в сушильной машине.Причём в отдельной.Кто не в курсе подскажу. что совмещённая стиральная с сушкой не рекомендуется.Прошу. если можно дать только краткий ответ, без заныривания в бесконечные подробности.Вопрос связан с многими новостроями, имеющими франц балкончик. не выполняющий практически никаких функций или вовсе без данной зоны.спасибо.
Балкон можно использовать так: - сушилка для белья - шкафчики/тумбочки/шкафы - маленький кабинет - спальное место - место для игры для детей - место для того, чтобы побыть в одиночестве или с кем-то попить чай/кофе/вино.
По поводу "нужные и ненужные вещи хранить не собираемся" - не верю, что у вас есть вещи, нужные каждый день. В шкафчик на балконе можно сложить инструменты/дрель/гантели/зимнюю обувь/летние вещи для отпуска + чемоданы, консервацию (если кто-то ещё её делает), детские игрушки (не старые, а с которыми дитё пока не играет), можно хранить вещи для своего хобби (машинки/вертолёты на радиоуправлении занимают минимум полку).
Как-то так ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Frant написав:Закони тут не грають жодної ролі. У кого більше грошей, хто може привезти "тітушок" і башлянути укро-суддям - той і виграє "суд".
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Внутрішнє переконання - це сформоване під час розгляду справи уявлення судді про те, як слід вирішити спір. https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gpk ... 4-212.html все по Закону! П.с. Стирка раз в неделю цветное,раз черное.3 рыла На лоджии барахло и курилка с нардами
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
trololo написав:франт может проводить лекции на тему "как обосра**ться и не подать виду" сначала умничал, что договор аренды прекращает силу, когда тыкнули мордой, начал приплетать японию, германию, рейдерство, зарплаты судей. ох и убогое, даже пинать противно. владу минус в карму, что подсвечивает
Визнаю, що я не маю юридичної освіти. І не люблю балаболів-юристів. Тому що вони не створюють жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
Щодо орендарів - позбутись їх легше простого, при бажанні.
Змінюються платіжні реквізити, орендарям про це не говорять. Через місяць - відселення за несплату. "Хозяїн - барін!" - як кажуть московити.
Приклад: "Депутати Київради пропонують розірвати договір з орендарем кінотеатру «Київ» через «несплату орендної плати»."