Dimar написав: galadriel написав: По поводу "нужные и ненужные вещи хранить не собираемся" - не верю, что у вас есть вещи, нужные каждый день. В шкафчик на балконе можно сложить инструменты/дрель/гантели/зимнюю обувь/летние вещи для отпуска + чемоданы, консервацию (если кто-то ещё её делает), детские игрушки (не старые, а с которыми дитё пока не играет), можно хранить вещи для своего хобби (машинки/вертолёты на радиоуправлении занимают минимум полку).



Есть такое выражение: "Хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место".

Чем меньше места, тем меньше хлама - его просто некуда складывать.

А лоджия/балкон - самое то место, куда весь хлам автоматически перемещается. Сам по себе. Комфортно ему там

Я не считаю хламом перечисленные мною вещи.



Dimar написав: Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре . Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.



ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.

По выделенному синим - да, можно сделать и так. Но если есть лоджия - то шкаф можно вынести на балкон и освободить место в квартире.



