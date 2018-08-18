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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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_Mykola_
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:30
Я много лет плачу за электроэнергию и тепловую энергию компаниям Рината Леонидовича. Потому чувствую себя соинвестором в недвижимость
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов продолжает скупать самую элитную недвижимость в мире.
К самый дорогой квартире Лондона, которую он приобрел в 2011 году за 137 миллионов фунтов, добавилась вилла во Франции. Она носит название Les Cèdres и считается самой дорогой жилой недвижимостью мира.
Факт сделки подтвердили в инвесткомпании SCM, которая принадлежит Ахметову. Отмечается, что компания "рассматривает актив как долгосрочную инвестицию".
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:32
Serg-ik написав:
Я много лет плачу за электроэнергию и тепловую энергию компаниям Рината Леонидовича. Потому чувствую себя соинвестором в недвижимость
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов продолжает скупать самую элитную недвижимость в мире.
К самый дорогой квартире Лондона, которую он приобрел в 2011 году за 137 миллионов фунтов, добавилась вилла во Франции. Она носит название Les Cèdres и считается самой дорогой жилой недвижимостью мира.
Факт сделки подтвердили в инвесткомпании SCM, которая принадлежит Ахметову. Отмечается, что компания "рассматривает актив как долгосрочную инвестицию".
Да, тут у всех потеплело на душе. Ренат Леонидович - птица Феникс украинской экономики.
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airmax78
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:41
galadriel написав:
По поводу "нужные и ненужные вещи хранить не собираемся" - не верю, что у вас есть вещи, нужные каждый день. В шкафчик на балконе можно сложить инструменты/дрель/гантели/зимнюю обувь/летние вещи для отпуска + чемоданы, консервацию (если кто-то ещё её делает), детские игрушки (не старые, а с которыми дитё пока не играет), можно хранить вещи для своего хобби (машинки/вертолёты на радиоуправлении занимают минимум полку).
Как-то так ...
Есть такое выражение: "Хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место".
Чем меньше места, тем меньше хлама - его просто некуда складывать.
А лоджия/балкон - самое то место, куда весь хлам автоматически перемещается. Сам по себе. Комфортно ему там
Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре. Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.
ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.
А чтобы реальность приблизилась к фантазии, из лоджии придется сделать отдельное чистое утепленное помещение со столиком, креслом и т.п. И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире.
Востаннє редагувалось Dimar
в Вів 28 січ, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Dimar
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:59
Dimar написав: galadriel написав:
По поводу "нужные и ненужные вещи хранить не собираемся" - не верю, что у вас есть вещи, нужные каждый день. В шкафчик на балконе можно сложить инструменты/дрель/гантели/зимнюю обувь/летние вещи для отпуска + чемоданы, консервацию (если кто-то ещё её делает), детские игрушки (не старые, а с которыми дитё пока не играет), можно хранить вещи для своего хобби (машинки/вертолёты на радиоуправлении занимают минимум полку).
Как-то так ...
Есть такое выражение: "Хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место".
Чем меньше места, тем меньше хлама - его просто некуда складывать.
А лоджия/балкон - самое то место, куда весь хлам автоматически перемещается. Сам по себе. Комфортно ему там
Я не считаю хламом перечисленные мною вещи.
Dimar написав:Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре
. Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.
ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.А чтобы реальность приблизилась к фантазии, из лоджии придется сделать отдельное чистое утепленное помещение со столиком, креслом и т.п.
И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире.
По выделенному синим - да, можно сделать и так. Но если есть лоджия - то шкаф можно вынести на балкон и освободить место в квартире.
По выделенному красным - я и не предлагаю мечтать. Кто хочет - делает, не хочет - ищет отмазки. "чистое утепленное помещение со столиком, креслом" - при желании никто не мешает это всё организовать.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:02
Dimar написав:
Есть такое выражение: "Хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место".
Чем меньше места, тем меньше хлама - его просто некуда складывать.
А лоджия/балкон - самое то место, куда весь хлам автоматически перемещается. Сам по себе. Комфортно ему там
Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре. Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.
ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.
А чтобы реальность приблизилась к фантазии, из лоджии придется сделать отдельное чистое утепленное помещение со столиком, креслом и т.п. И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире.
100%. Если нет решимости расстаться с хламом - надо вывезти его в ячейку на склад. Тут сразу включится (или не включится) калькулятор в мозгу, который сравнит стоимость хлама со стоимостью аренды ячейки и мозг сможет, наконец, принять правильное решение, свободное от эмоций.
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airmax78
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:05
airmax78 написав:
...
100%. Если нет решимости расстаться с хламом - надо вывезти его в ячейку на склад.
...
Зачем?? Хлам нужно или выбросить или раздать нуждающимся.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:05
airmax78 написав:
и мозг сможет, наконец, принять правильное решение, свободное от эмоций.
типа "ОЛХ-продаётся всё". Как показала практика-не всё...или не та цена была
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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