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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2841284228432844

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.2 5 9
Вже навіть перевищили
44%
4
Приблизно на рівні 2013
33%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
0
0
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:25

  airmax78 написав:Гретты Тунберг на вас нет.

У меня стиральная A+++(+10%) b cушильная машина A++ и бесфосфатный порошок. Грета была бы довольна... :lol: :lol:
А вот за Вашу стирку с загрузкой 2,5 кг и обычным порошком, сказала бы ай-нехороший ты человек... :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:30

Я много лет плачу за электроэнергию и тепловую энергию компаниям Рината Леонидовича. Потому чувствую себя соинвестором в недвижимость

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов продолжает скупать самую элитную недвижимость в мире.
К самый дорогой квартире Лондона, которую он приобрел в 2011 году за 137 миллионов фунтов, добавилась вилла во Франции. Она носит название Les Cèdres и считается самой дорогой жилой недвижимостью мира.
Факт сделки подтвердили в инвесткомпании SCM, которая принадлежит Ахметову. Отмечается, что компания "рассматривает актив как долгосрочную инвестицию".
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:32

  Serg-ik написав:Я много лет плачу за электроэнергию и тепловую энергию компаниям Рината Леонидовича. Потому чувствую себя соинвестором в недвижимость

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов продолжает скупать самую элитную недвижимость в мире.
К самый дорогой квартире Лондона, которую он приобрел в 2011 году за 137 миллионов фунтов, добавилась вилла во Франции. Она носит название Les Cèdres и считается самой дорогой жилой недвижимостью мира.
Факт сделки подтвердили в инвесткомпании SCM, которая принадлежит Ахметову. Отмечается, что компания "рассматривает актив как долгосрочную инвестицию".


Да, тут у всех потеплело на душе. Ренат Леонидович - птица Феникс украинской экономики.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:41

  galadriel написав:По поводу "нужные и ненужные вещи хранить не собираемся" - не верю, что у вас есть вещи, нужные каждый день. В шкафчик на балконе можно сложить инструменты/дрель/гантели/зимнюю обувь/летние вещи для отпуска + чемоданы, консервацию (если кто-то ещё её делает), детские игрушки (не старые, а с которыми дитё пока не играет), можно хранить вещи для своего хобби (машинки/вертолёты на радиоуправлении занимают минимум полку).

Как-то так ...

Есть такое выражение: "Хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место".
Чем меньше места, тем меньше хлама - его просто некуда складывать.
А лоджия/балкон - самое то место, куда весь хлам автоматически перемещается. Сам по себе. Комфортно ему там :)
Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре. Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.

ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.
А чтобы реальность приблизилась к фантазии, из лоджии придется сделать отдельное чистое утепленное помещение со столиком, креслом и т.п. И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире.
Востаннє редагувалось Dimar в Вів 28 січ, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:59

  Dimar написав:
  galadriel написав:По поводу "нужные и ненужные вещи хранить не собираемся" - не верю, что у вас есть вещи, нужные каждый день. В шкафчик на балконе можно сложить инструменты/дрель/гантели/зимнюю обувь/летние вещи для отпуска + чемоданы, консервацию (если кто-то ещё её делает), детские игрушки (не старые, а с которыми дитё пока не играет), можно хранить вещи для своего хобби (машинки/вертолёты на радиоуправлении занимают минимум полку).

Как-то так ...

Есть такое выражение: "Хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место".
Чем меньше места, тем меньше хлама - его просто некуда складывать.
А лоджия/балкон - самое то место, куда весь хлам автоматически перемещается. Сам по себе. Комфортно ему там :)

Я не считаю хламом перечисленные мною вещи.

  Dimar написав:Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре. Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.

ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.
А чтобы реальность приблизилась к фантазии, из лоджии придется сделать отдельное чистое утепленное помещение со столиком, креслом и т.п. И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире.


По выделенному синим - да, можно сделать и так. Но если есть лоджия - то шкаф можно вынести на балкон и освободить место в квартире.

По выделенному красным - я и не предлагаю мечтать. Кто хочет - делает, не хочет - ищет отмазки. "чистое утепленное помещение со столиком, креслом" - при желании никто не мешает это всё организовать.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:02

  Dimar написав:Есть такое выражение: "Хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место".
Чем меньше места, тем меньше хлама - его просто некуда складывать.
А лоджия/балкон - самое то место, куда весь хлам автоматически перемещается. Сам по себе. Комфортно ему там :)
Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре. Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.

ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.
А чтобы реальность приблизилась к фантазии, из лоджии придется сделать отдельное чистое утепленное помещение со столиком, креслом и т.п. И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире.

100%. Если нет решимости расстаться с хламом - надо вывезти его в ячейку на склад. Тут сразу включится (или не включится) калькулятор в мозгу, который сравнит стоимость хлама со стоимостью аренды ячейки и мозг сможет, наконец, принять правильное решение, свободное от эмоций.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:05

  airmax78 написав:...
100%. Если нет решимости расстаться с хламом - надо вывезти его в ячейку на склад.
...


Зачем?? Хлам нужно или выбросить или раздать нуждающимся.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:и мозг сможет, наконец, принять правильное решение, свободное от эмоций.

типа "ОЛХ-продаётся всё". Как показала практика-не всё...или не та цена была
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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