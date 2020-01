Додано: Вів 28 січ, 2020 12:24

Спасибо всем ответившим по вопросу о лоджии.Конечно у каждого своё мнение, связанное с его стилем и интересами , а также возможностями.В подавляющем большинстве люди высказываются ЗА, это и понятно, т к применить лишнюю зону всегда найдётся как. Глубина вопроса заключалась в другом - как сломать стереотип и т о расширить круг потенциальных объектов для покупки и соответственно модернизации своего быта.Жаль, что некоторые не поняли смысла и прямого отношения к теме недвиги.



Стереотип, что лоджия обязательно нужна, можно сломать конкретными примерами, что в подавляющем большинстве лоджия используется для хранения хлама, а не нужных вещей. И ходить на лоджии среди этих вещей некомильфо.



Стереотип, что лоджия обязательно нужна, можно сломать конкретными примерами, что в подавляющем большинстве лоджия используется для хранения хлама, а не нужных вещей. И ходить на лоджии среди этих вещей некомильфо.

А маленькие балконы можно объяснить новыми стереотипами - красивым внешним видом, ориентацией на ЕС, заботой о клиенте (на большой лоджии обязательно будет хлам, а Вы - аккуратный человек, и хлам Вам в вашей квартире не нужен, не так ли?) и прочей хренотой.

