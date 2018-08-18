RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2842284328442845

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 10
Вже навіть перевищили
40%
4
Приблизно на рівні 2013
30%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
0
0
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:24

  Кучинелли написав:Спасибо всем ответившим по вопросу о лоджии.Конечно у каждого своё мнение, связанное с его стилем и интересами , а также возможностями.В подавляющем большинстве люди высказываются ЗА, это и понятно, т к применить лишнюю зону всегда найдётся как.Глубина вопроса заключалась в другом - как сломать стереотип и т о расширить круг потенциальных объектов для покупки и соответственно модернизации своего быта.Жаль, что некоторые не поняли смысла и прямого отношения к теме недвиги.


Стереотип, что лоджия обязательно нужна, можно сломать конкретными примерами, что в подавляющем большинстве лоджия используется для хранения хлама, а не нужных вещей. И ходить на лоджии среди этих вещей некомильфо.

А маленькие балконы можно объяснить новыми стереотипами - красивым внешним видом, ориентацией на ЕС, заботой о клиенте (на большой лоджии обязательно будет хлам, а Вы - аккуратный человек, и хлам Вам в вашей квартире не нужен, не так ли?) и прочей хренотой.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 483
З нами з: 29.01.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:26

  trololo написав:
  galadriel написав:
  airmax78 написав:...
100%. Если нет решимости расстаться с хламом - надо вывезти его в ячейку на склад.
...


Зачем?? Хлам нужно или выбросить или раздать нуждающимся.


а лисапеды, самокаты и картофан где хранить?


Дык это не хлам. Хлам - это то, что ни разу не понадобится в течение года.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 483
З нами з: 29.01.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:30

  trololo написав:
  galadriel написав:
  airmax78 написав:...
100%. Если нет решимости расстаться с хламом - надо вывезти его в ячейку на склад.
...


Зачем?? Хлам нужно или выбросить или раздать нуждающимся.


а лисапеды, самокаты и картофан где хранить?

В идеале, конечно, в ЖК должны быть кладовки. Опять же, в идеале - в подземном паркинге. Но, как показывает практика, удовольствие это недешевое, что при покупке, что при содержании. В Ричмонде за кладовку 3 кв.м УК брала 100 грн. в месяц. Вроде, копейки, но это 33 грн. за метр бетонной клетки, которую никто не убирает и не отапливает.
airmax78
 
Повідомлень: 33211
З нами з: 25.10.12
Подякував: 840 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:43

  airmax78 написав:В идеале, конечно, в ЖК должны быть кладовки.

Кладовки делаем в МОПах)) овощи,шоб в идеале : картофан,бурячок,морква в погребе гаража.Также идеально моркву складировать в ящике с песочком.Супермегаплазмахлам- в гараж нах.Опыт показывает,что Супермегаплазмахлам тоже "стареет" и с лоджии ежегодно перемещается на антресоли гаража :( от туда уже только один путь :arrow: в холода в буржуйку сторожам :D
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3605
З нами з: 03.12.14
Подякував: 451 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:57

  Мизантрóп написав:Кладовки делаем в МОПах))

И это сразу делает дом похожим на курятник и дает волю вильнолюдям городить все что придет в голову. :(
_Mykola_
 
Повідомлень: 3579
З нами з: 09.02.09
Подякував: 517 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:28

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:В идеале, конечно, в ЖК должны быть кладовки.

Кладовки делаем в МОПах)) овощи,шоб в идеале : картофан,бурячок,морква в погребе гаража.Также идеально моркву складировать в ящике с песочком.Супермегаплазмахлам- в гараж нах.Опыт показывает,что Супермегаплазмахлам тоже "стареет" и с лоджии ежегодно перемещается на антресоли гаража :( от туда уже только один путь :arrow: в холода в буржуйку сторожам :D


Це все нажаль від бідності або докуя вільного часу, або Вам за 50.

Морква мита 8.5 грн за кіло. Хз Навіщо зберігати ящик моркви...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14997
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Морква мита 8.5 грн за кіло.

а скільки коштує чищена цибуля?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10122
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2842284328442845
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1746, 1747, 1748
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17475 2803929
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 13:06
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81174)
28.01.2020 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.