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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:24
Кучинелли написав:
Спасибо всем ответившим по вопросу о лоджии.Конечно у каждого своё мнение, связанное с его стилем и интересами , а также возможностями.В подавляющем большинстве люди высказываются ЗА, это и понятно, т к применить лишнюю зону всегда найдётся как.Глубина вопроса заключалась в другом - как сломать стереотип
и т о расширить круг потенциальных объектов для покупки и соответственно модернизации своего быта.Жаль, что некоторые не поняли смысла и прямого отношения к теме недвиги.
Стереотип, что лоджия обязательно нужна, можно сломать конкретными примерами, что в подавляющем большинстве лоджия используется для хранения хлама, а не нужных вещей. И ходить на лоджии среди этих вещей некомильфо.
А маленькие балконы можно объяснить новыми стереотипами - красивым внешним видом, ориентацией на ЕС, заботой о клиенте (на большой лоджии обязательно будет хлам, а Вы - аккуратный человек, и хлам Вам в вашей квартире не нужен, не так ли?) и прочей хренотой.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:26
trololo написав: galadriel написав: airmax78 написав:
...
100%. Если нет решимости расстаться с хламом - надо вывезти его в ячейку на склад.
...
Зачем?? Хлам нужно или выбросить или раздать нуждающимся.
а лисапеды, самокаты и картофан где хранить?
Дык это не хлам. Хлам - это то, что ни разу не понадобится в течение года.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:30
trololo написав: galadriel написав: airmax78 написав:
...
100%. Если нет решимости расстаться с хламом - надо вывезти его в ячейку на склад.
...
Зачем?? Хлам нужно или выбросить или раздать нуждающимся.
а лисапеды, самокаты и картофан где хранить?
В идеале, конечно, в ЖК должны быть кладовки. Опять же, в идеале - в подземном паркинге. Но, как показывает практика, удовольствие это недешевое, что при покупке, что при содержании. В Ричмонде за кладовку 3 кв.м УК брала 100 грн. в месяц. Вроде, копейки, но это 33 грн. за метр бетонной клетки, которую никто не убирает и не отапливает.
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airmax78
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:43
airmax78 написав:
В идеале, конечно, в ЖК должны быть кладовки.
Кладовки делаем в МОПах)) овощи,шоб в идеале : картофан,бурячок,морква в погребе гаража.Также идеально моркву складировать в ящике с песочком.Супермегаплазмахлам- в гараж нах.Опыт показывает,что Супермегаплазмахлам тоже "стареет" и с лоджии ежегодно перемещается на антресоли гаража
от туда уже только один путь
в холода в буржуйку сторожам
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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Додано: Вів 28 січ, 2020 12:57
Мизантрóп написав:
Кладовки делаем в МОПах))
И это сразу делает дом похожим на курятник и дает волю вильнолюдям городить все что придет в голову.
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_Mykola_
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:28
Мизантрóп написав: airmax78 написав:
В идеале, конечно, в ЖК должны быть кладовки.
Кладовки делаем в МОПах)) овощи,шоб в идеале : картофан,бурячок,морква в погребе гаража.Также идеально моркву складировать в ящике с песочком.Супермегаплазмахлам- в гараж нах.Опыт показывает,что Супермегаплазмахлам тоже "стареет" и с лоджии ежегодно перемещается на антресоли гаража
от туда уже только один путь
в холода в буржуйку сторожам
Це все нажаль від бідності або докуя вільного часу, або Вам за 50.
Морква мита 8.5 грн за кіло. Хз Навіщо зберігати ящик моркви...
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:39
Первый написав:
Морква мита 8.5 грн за кіло.
а скільки коштує чищена цибуля?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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