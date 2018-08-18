Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Если овощи портятся раньше, чем съедаются, то проще покупать их по мере необходимости. У меня хранится не более 5 кг картофеля, 1 кг лука и чеснок. Все. Да и то не хранила бы, а так привезли, "бо своє, не кроплене, без нітратів".
На балконе есть небольшая зона отдыха, раз в день пью там кофе. Для хлама ящик на балконе под столом и ящики в кухонном диване. Кстати, хорошо, что тему завели, надо бы пересмотреть и выбросить ненужное.
Хотелось бы себе еще отдельную сушильную машину, но ее тупо некуда, так как полотенцесушитель аккурат над стиралкой, а перевесить его тупо некуда. Ну, может, когда нынешняя стиралка сдохнет, куплю 2-в-1 (знаю, что гораздо хуже отдельных, но хоть как-то).
Natt написав:Если овощи портятся раньше, чем съедаются, то проще покупать их по мере необходимости. У меня хранится не более 5 кг картофеля, 1 кг лука и чеснок. Все. Да и то не хранила бы, а так привезли, "бо своє, не кроплене, без нітратів".
На балконе есть небольшая зона отдыха, раз в день пью там кофе. Для хлама ящик на балконе под столом и ящики в кухонном диване. Кстати, хорошо, что тему завели, надо бы пересмотреть и выбросить ненужное.
Хотелось бы себе еще отдельную сушильную машину, но ее тупо некуда, так как полотенцесушитель аккурат над стиралкой, а перевесить его тупо некуда. Ну, может, когда нынешняя стиралка сдохнет, куплю 2-в-1 (знаю, что гораздо хуже отдельных, но хоть как-то).
Natt написав:Если овощи портятся раньше, чем съедаются, то проще покупать их по мере необходимости. У меня хранится не более 5 кг картофеля, 1 кг лука и чеснок. Все.
верно,заметил так на балконе/лоджии в отапливаемой квартире.Растет картоха менее интенсивно в погребе столичного гаража,а очень слабо растёт в винном загороднем погребе,но там объём и глубина раза в три более.Собственно в октябре-ноябре в гараж перевозится запас городского нищеброда (пару мешков) до марта.Запас как известно в.... Сколько живу- ни разу картоху не покупал,(молодую под настрой пару раз в мае) и резину зимнюю ни разу в жизни не покупал,просто вспомнил.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Кучинелли написав:Спасибо всем ответившим по вопросу о лоджии.Конечно у каждого своё мнение, связанное с его стилем и интересами , а также возможностями.В подавляющем большинстве люди высказываются ЗА, это и понятно, т к применить лишнюю зону всегда найдётся как.Глубина вопроса заключалась в другом - как сломать стереотип и т о расширить круг потенциальных объектов для покупки и соответственно модернизации своего быта.Жаль, что некоторые не поняли смысла и прямого отношения к теме недвиги.
Если в тему недвиги, то большая лоджия это роскошь. Если квартира большая, то почему бы и не выделить несколько метров под лоджию "чтобы была". Если маленькая, то на эти метры находится множество применений. Гостинок с лоджией вообще не встречал. Таким образом за и против лоджии думают только в эконом сегменте от бедности. Когда купили однушку и пытаются натянуть ее на двушку, например. Вместо того, чтобы купить трешку и использовать одну комнату под гардеробную. В случае квартиры под инвестицию я не вижу смысла в присоединении, потому что стандартный вариант что в продаже, что в аренде ликвидней, а присоединение и утепление стоят некоторых денег. Плюс лишние счета за отопление могут не всем понравиться. Для себя можно делать что угодно на свой вкус и цвет.
galadriel написав:Я не считаю хламом перечисленные мною вещи.
А я не говорил, что перечисленное Вами - хлам. Я сказал, что хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место и чаще всего пытается пролезть на балкон/лоджию. Поэтому обычно там кроме перечисленных Вами предметов постепенно начинает появляться хлам. Сначала на временной основе, потом - постоянной (не у всех хватает самодисциплины). Отсутствие балкона/лоджии автоматически решает эту проблему.
galadriel написав:
Dimar написав:Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре. Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.
ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии. А чтобы реальность приблизилась к фантазии, из лоджии придется сделать отдельное чистое утепленное помещение со столиком, креслом и т.п. И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире.
По выделенному красным - я и не предлагаю мечтать. Кто хочет - делает, не хочет - ищет отмазки. "чистое утепленное помещение со столиком, креслом" - при желании никто не мешает это всё организовать.
Именно об этом и был вопрос - оставлять или нет лоджию. Речь ведь не шла о физическом уничтожении лоджии? Выделенное красным - это как раз вариант "избавиться от лоджии" - это можно реализовать как объединив лоджию с комнатой, так и организовав отдельное пространство (например, кабинет), которое по своему функционалу даже отдаленно не будет напоминать балкон с велосипедами, лыжами и сушкой белья. Понимаете, о чем я?
ЗЫ. Тут у каждого будет свой взгляд. Универсального ответа нет. Идея убрать обе лоджии принадлежала моей жене. Я вначале скептически отнесся - как минимум одну считал правильным оставить. Потом все же убрали обе (объединили с основными помещениями - кухней и спальней). Ничуть не жалею, все правильно сделали.
Dimar написав:ЗЫ. Тут у каждого будет свой взгляд. Универсального ответа нет. Идея убрать обе лоджии принадлежала моей жене. Я вначале скептически отнесся - как минимум одну считал правильным оставить. Потом все же убрали обе (объединили с основными помещениями - кухней и спальней). Ничуть не жалею, все правильно сделали.
Natt написав:Если овощи портятся раньше, чем съедаются, то проще покупать их по мере необходимости. У меня хранится не более 5 кг картофеля, 1 кг лука и чеснок. Все. Да и то не хранила бы, а так привезли, "бо своє, не кроплене, без нітратів".
На балконе есть небольшая зона отдыха, раз в день пью там кофе. Для хлама ящик на балконе под столом и ящики в кухонном диване. Кстати, хорошо, что тему завели, надо бы пересмотреть и выбросить ненужное.
Хотелось бы себе еще отдельную сушильную машину, но ее тупо некуда, так как полотенцесушитель аккурат над стиралкой, а перевесить его тупо некуда. Ну, может, когда нынешняя стиралка сдохнет, куплю 2-в-1 (знаю, что гораздо хуже отдельных, но хоть как-то).