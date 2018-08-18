Додано: Вів 28 січ, 2020 14:41

galadriel написав: Я не считаю хламом перечисленные мною вещи. Я не считаю хламом перечисленные мною вещи.

galadriel написав: Dimar написав: Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре . Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.



ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.

А чтобы реальность приблизилась к фантазии, из лоджии придется сделать отдельное чистое утепленное помещение со столиком, креслом и т.п. И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире. . Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире.



По выделенному красным - я и не предлагаю мечтать. Кто хочет - делает, не хочет - ищет отмазки. "чистое утепленное помещение со столиком, креслом" - при желании никто не мешает это всё организовать. По выделенному красным - я и не предлагаю мечтать. Кто хочет - делает, не хочет - ищет отмазки. "чистое утепленное помещение со столиком, креслом" - при желании никто не мешает это всё организовать.

А я не говорил, что перечисленное Вами - хлам.Я сказал, что хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место и чаще всего пытается пролезтьна балкон/лоджию.Поэтомутам кроме перечисленных Вами предметов постепенно начинает появляться хлам. Сначала на временной основе, потом - постоянной (не у всех хватает самодисциплины). Отсутствие балкона/лоджии автоматически решает эту проблему.Именно об этом и был вопрос - оставлять или нет лоджию. Речь ведь не шла о физическом уничтожении лоджии? Выделенное красным - это как раз вариант "избавиться от лоджии" - это можно реализовать как объединив лоджию с комнатой, так и организовав отдельное пространство (например, кабинет), которое по своему функционалу даже отдаленно не будет напоминать балкон с велосипедами, лыжами и сушкой белья. Понимаете, о чем я?ЗЫ. Тут у каждого будет свой взгляд. Универсального ответа нет. Идея убратьлоджии принадлежала моей жене. Я вначале скептически отнесся - как минимум одну считал правильным оставить. Потом все же убрали обе (объединили с основными помещениями - кухней и спальней). Ничуть не жалею, все правильно сделали.