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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2843284428452846>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 13
Вже навіть перевищили
38%
5
Приблизно на рівні 2013
23%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:22

Если овощи портятся раньше, чем съедаются, то проще покупать их по мере необходимости. У меня хранится не более 5 кг картофеля, 1 кг лука и чеснок. Все. Да и то не хранила бы, а так привезли, "бо своє, не кроплене, без нітратів".

На балконе есть небольшая зона отдыха, раз в день пью там кофе. Для хлама ящик на балконе под столом и ящики в кухонном диване. Кстати, хорошо, что тему завели, надо бы пересмотреть и выбросить ненужное.

Хотелось бы себе еще отдельную сушильную машину, но ее тупо некуда, так как полотенцесушитель аккурат над стиралкой, а перевесить его тупо некуда. Ну, может, когда нынешняя стиралка сдохнет, куплю 2-в-1 (знаю, что гораздо хуже отдельных, но хоть как-то).
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:28

  Natt написав:Если овощи портятся раньше, чем съедаются, то проще покупать их по мере необходимости. У меня хранится не более 5 кг картофеля, 1 кг лука и чеснок. Все. Да и то не хранила бы, а так привезли, "бо своє, не кроплене, без нітратів".

На балконе есть небольшая зона отдыха, раз в день пью там кофе. Для хлама ящик на балконе под столом и ящики в кухонном диване. Кстати, хорошо, что тему завели, надо бы пересмотреть и выбросить ненужное.

Хотелось бы себе еще отдельную сушильную машину, но ее тупо некуда, так как полотенцесушитель аккурат над стиралкой, а перевесить его тупо некуда. Ну, может, когда нынешняя стиралка сдохнет, куплю 2-в-1 (знаю, что гораздо хуже отдельных, но хоть как-то).

https://technopoint.ru/product/75eeed7a69df3330/osusitel-vozduha-whirlpool-de-20-lws0-belyj-sale/characteristics/ этот осушитель воздуха имеет функцию сушки белья, меньше и дешевле отдельной машины для сушки ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Если овощи портятся раньше, чем съедаются, то проще покупать их по мере необходимости. У меня хранится не более 5 кг картофеля, 1 кг лука и чеснок. Все.
верно,заметил так на балконе/лоджии в отапливаемой квартире.Растет картоха менее интенсивно в погребе столичного гаража,а очень слабо растёт в винном загороднем погребе,но там объём и глубина раза в три более.Собственно в октябре-ноябре в гараж перевозится запас городского нищеброда (пару мешков) до марта.Запас как известно в.... :wink:
Сколько живу- ни разу картоху не покупал,(молодую под настрой пару раз в мае) и резину зимнюю ни разу в жизни не покупал,просто вспомнил.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:39

  Кучинелли написав:Спасибо всем ответившим по вопросу о лоджии.Конечно у каждого своё мнение, связанное с его стилем и интересами , а также возможностями.В подавляющем большинстве люди высказываются ЗА, это и понятно, т к применить лишнюю зону всегда найдётся как.Глубина вопроса заключалась в другом - как сломать стереотип и т о расширить круг потенциальных объектов для покупки и соответственно модернизации своего быта.Жаль, что некоторые не поняли смысла и прямого отношения к теме недвиги.

Если в тему недвиги, то большая лоджия это роскошь. Если квартира большая, то почему бы и не выделить несколько метров под лоджию "чтобы была". Если маленькая, то на эти метры находится множество применений. Гостинок с лоджией вообще не встречал.
Таким образом за и против лоджии думают только в эконом сегменте от бедности. Когда купили однушку и пытаются натянуть ее на двушку, например. Вместо того, чтобы купить трешку и использовать одну комнату под гардеробную.
В случае квартиры под инвестицию я не вижу смысла в присоединении, потому что стандартный вариант что в продаже, что в аренде ликвидней, а присоединение и утепление стоят некоторых денег. Плюс лишние счета за отопление могут не всем понравиться.
Для себя можно делать что угодно на свой вкус и цвет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:41

  galadriel написав:Я не считаю хламом перечисленные мною вещи.

А я не говорил, что перечисленное Вами - хлам.
Я сказал, что хлам имеет свойство заполнять все отведенное ему место и чаще всего пытается пролезть :) на балкон/лоджию.
Поэтому обычно там кроме перечисленных Вами предметов постепенно начинает появляться хлам. Сначала на временной основе, потом - постоянной (не у всех хватает самодисциплины). Отсутствие балкона/лоджии автоматически решает эту проблему.

  galadriel написав:
  Dimar написав:Все перечисленные Вами вещи вполне складываются в шкафы в комнатах/коридоре. Ну у меня по крайней мере так. Держать специально для них лоджию не вижу смысла.

ЗЫ. Воображаемые картинки о романтическом месте релакса на балкончике/лоджии с чашечкой кофе/стаканчиком виски/умной книжкой обычно остаются именно в воображении, а суровая практика опровергает фантазии.
А чтобы реальность приблизилась к фантазии, из лоджии придется сделать отдельное чистое утепленное помещение со столиком, креслом и т.п. И таким образом она перестает быть лоджией с лыжами/санками/консервацией и сушкой белья, а становится еще одной жилой зоной в квартире.


По выделенному красным - я и не предлагаю мечтать. Кто хочет - делает, не хочет - ищет отмазки. "чистое утепленное помещение со столиком, креслом" - при желании никто не мешает это всё организовать.

Именно об этом и был вопрос - оставлять или нет лоджию. Речь ведь не шла о физическом уничтожении лоджии? Выделенное красным - это как раз вариант "избавиться от лоджии" - это можно реализовать как объединив лоджию с комнатой, так и организовав отдельное пространство (например, кабинет), которое по своему функционалу даже отдаленно не будет напоминать балкон с велосипедами, лыжами и сушкой белья. Понимаете, о чем я?

ЗЫ. Тут у каждого будет свой взгляд. Универсального ответа нет. Идея убрать обе лоджии принадлежала моей жене. Я вначале скептически отнесся - как минимум одну считал правильным оставить. Потом все же убрали обе (объединили с основными помещениями - кухней и спальней). Ничуть не жалею, все правильно сделали.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:этот осушитель воздуха

из мацквы пишете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:Тут у каждого будет свой взгляд.
и планировка,в том числе МОПов.Ухожу на тихий час-два,отобедавши мы
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:46

  Dimar написав:ЗЫ. Тут у каждого будет свой взгляд. Универсального ответа нет. Идея убрать обе лоджии принадлежала моей жене. Я вначале скептически отнесся - как минимум одну считал правильным оставить. Потом все же убрали обе (объединили с основными помещениями - кухней и спальней). Ничуть не жалею, все правильно сделали.

Тут вопрос насколько после этого правильного и неправильного для каждого владельца выглядит дом в целом. Как пример правильного для каждого и не самого приятного в целом ;)
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/thos62a5fya73-UA/image;s=1000x700
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:48

  stm написав:
  Natt написав:Если овощи портятся раньше, чем съедаются, то проще покупать их по мере необходимости. У меня хранится не более 5 кг картофеля, 1 кг лука и чеснок. Все. Да и то не хранила бы, а так привезли, "бо своє, не кроплене, без нітратів".

На балконе есть небольшая зона отдыха, раз в день пью там кофе. Для хлама ящик на балконе под столом и ящики в кухонном диване. Кстати, хорошо, что тему завели, надо бы пересмотреть и выбросить ненужное.

Хотелось бы себе еще отдельную сушильную машину, но ее тупо некуда, так как полотенцесушитель аккурат над стиралкой, а перевесить его тупо некуда. Ну, может, когда нынешняя стиралка сдохнет, куплю 2-в-1 (знаю, что гораздо хуже отдельных, но хоть как-то).

https://technopoint.ru/product/75eeed7a69df3330/osusitel-vozduha-whirlpool-de-20-lws0-belyj-sale/characteristics/ этот осушитель воздуха имеет функцию сушки белья, меньше и дешевле отдельной машины для сушки ;)

А это идея...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:49

  Прохожий написав:
  stm написав:этот осушитель воздуха

из мацквы пишете?

Из Италии, Гугл выдает русский мир и белорусский, украинский контент не занимается своим продвижением ;)
stm
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