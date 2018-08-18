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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2843284428452846

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 13
Вже навіть перевищили
38%
5
Приблизно на рівні 2013
23%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
0
0
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:59

  airmax78 написав:А это идея...

Для тех кто не имеет места под отдельную сушильную машину более чем, покупался прибор как борьба с влажностью, но испытав на белье чудо функцию желание загромождать отдельной сушкой пропало напрочь. Технический прогресс - это хорошо :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:59

  Vlad442 написав:Таким образом за и против лоджии думают только в эконом сегменте от бедности.

Не только :) Хотя чаще всего.
Еще есть вопросы дизайна, организации пространства, да и просто практический вопрос - зачем оставлять изначально нефункциональное помещение (курилка мне не нужна), которое к тому же еще и рискует превратиться в хламидник? лучше сразу убрать. У меня, например, именно такая логика была.
ЗЫ. У меня кухня была 14 метров, из нее выход на лоджию (физический размер - 5 метров) и комната рядом 20,5 метров. По проекту между кухней и комнатой был проем. Так я и проем полностью разобрал (на его месте поставил барную стойку), и лоджию присоединил - получилось пространство кухни-гостиной 40 метров. Классно вышло.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:01

  stm написав:
  airmax78 написав:А это идея...

Для тех кто не имеет места под отдельную сушильную машину более чем, покупался прибор как борьба с влажностью, но испытав на белье чудо функцию желание загромождать отдельной сушкой пропало напрочь. Технический прогресс - это хорошо :)

У меня есть место, но мне кажется эта штука гораздо более щадящая для белья (сейчас придет злой Прохожий и всем насыплет).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:03

  stm написав:
  Dimar написав:ЗЫ. Тут у каждого будет свой взгляд. Универсального ответа нет. Идея убрать обе лоджии принадлежала моей жене. Я вначале скептически отнесся - как минимум одну считал правильным оставить. Потом все же убрали обе (объединили с основными помещениями - кухней и спальней). Ничуть не жалею, все правильно сделали.

Тут вопрос насколько после этого правильного и неправильного для каждого владельца выглядит дом в целом. Как пример правильного для каждого и не самого приятного в целом ;)
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/thos62a5fya73-UA/image;s=1000x700

Ну, у нас ЖЭК сразу выдал схему остекления лоджий. И правильно сделал, т.к. сразу было понятно, что будут стеклить. Надо сказать, что наверное 90% остеклили по предоставленной схеме. А остальные если и не по схеме, то это практически незаметно. В любом случае, все остеклили коричневым профилем и внешний вид дома не пострадал. Неостекленных лоджий очень мало осталось и именно они уже выглядят "белыми воронами".

А уж что там внутри - присоединена лоджия или нет - на внешний вид не оказывает влияния.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оцей "осушитель" насправді в наших умовах невідомо , чи корисний всім - це реально для вологих приміщень . У нас частіше навпаки - занадто сухо .
Ну і для сушки - білизна у вас де буде - розкладена-розвішана ? І чим це краще лоджії ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:06

  Dimar написав:
  stm написав:
  Dimar написав:ЗЫ. Тут у каждого будет свой взгляд. Универсального ответа нет. Идея убрать обе лоджии принадлежала моей жене. Я вначале скептически отнесся - как минимум одну считал правильным оставить. Потом все же убрали обе (объединили с основными помещениями - кухней и спальней). Ничуть не жалею, все правильно сделали.

Тут вопрос насколько после этого правильного и неправильного для каждого владельца выглядит дом в целом. Как пример правильного для каждого и не самого приятного в целом ;)
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/thos62a5fya73-UA/image;s=1000x700

Ну, у нас ЖЭК сразу выдал схему остекления лоджий. И правильно сделал, т.к. сразу было понятно, что будут стеклить. Надо сказать, что наверное 90% остеклили по предоставленной схеме. А остальные если и не по схеме, то это практически незаметно. В любом случае, все остеклили коричневым профилем и внешний вид дома не пострадал. Неостекленных лоджий очень мало осталось и именно они уже выглядят "белыми воронами".

А уж что там внутри - присоединена лоджия или нет - на внешний вид не оказывает влияния.

L-Квартал? Если нет - то где кондеры висят?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:10

Кстати, в последнее время у застройщиков пошла тенденция сразу стеклить лоджии (что правильно с точки зрения внешнего вида дома, когда остекление одинаковое).
Но "виной" тому, думаю, не забота о внешней эстетике, а изменение норм в строительстве. Если раньше площадь лоджий шла с коеффициентом 0,5, то сейчас неостекленная - 0,8 (если не ошибаюсь), а остекленная - 1,0. Соответственно и продаваемая площадь увеличивается только за счет остекления.

Вот так изменения вроде бы технических норм улучшает внешний вид зданий :)
Dimar
 
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