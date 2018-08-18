Для тех кто не имеет места под отдельную сушильную машину более чем, покупался прибор как борьба с влажностью, но испытав на белье чудо функцию желание загромождать отдельной сушкой пропало напрочь. Технический прогресс - это хорошо
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:59
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:59
Не только Хотя чаще всего.
Еще есть вопросы дизайна, организации пространства, да и просто практический вопрос - зачем оставлять изначально нефункциональное помещение (курилка мне не нужна), которое к тому же еще и рискует превратиться в хламидник? лучше сразу убрать. У меня, например, именно такая логика была.
ЗЫ. У меня кухня была 14 метров, из нее выход на лоджию (физический размер - 5 метров) и комната рядом 20,5 метров. По проекту между кухней и комнатой был проем. Так я и проем полностью разобрал (на его месте поставил барную стойку), и лоджию присоединил - получилось пространство кухни-гостиной 40 метров. Классно вышло.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:01
У меня есть место, но мне кажется эта штука гораздо более щадящая для белья (сейчас придет злой Прохожий и всем насыплет).
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:03
Ну, у нас ЖЭК сразу выдал схему остекления лоджий. И правильно сделал, т.к. сразу было понятно, что будут стеклить. Надо сказать, что наверное 90% остеклили по предоставленной схеме. А остальные если и не по схеме, то это практически незаметно. В любом случае, все остеклили коричневым профилем и внешний вид дома не пострадал. Неостекленных лоджий очень мало осталось и именно они уже выглядят "белыми воронами".
А уж что там внутри - присоединена лоджия или нет - на внешний вид не оказывает влияния.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оцей "осушитель" насправді в наших умовах невідомо , чи корисний всім - це реально для вологих приміщень . У нас частіше навпаки - занадто сухо .
Ну і для сушки - білизна у вас де буде - розкладена-розвішана ? І чим це краще лоджії ?
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:06
L-Квартал? Если нет - то где кондеры висят?
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:10
Кстати, в последнее время у застройщиков пошла тенденция сразу стеклить лоджии (что правильно с точки зрения внешнего вида дома, когда остекление одинаковое).
Но "виной" тому, думаю, не забота о внешней эстетике, а изменение норм в строительстве. Если раньше площадь лоджий шла с коеффициентом 0,5, то сейчас неостекленная - 0,8 (если не ошибаюсь), а остекленная - 1,0. Соответственно и продаваемая площадь увеличивается только за счет остекления.
Вот так изменения вроде бы технических норм улучшает внешний вид зданий
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