Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Таким образом за и против лоджии думают только в эконом сегменте от бедности.
Не только Хотя чаще всего. Еще есть вопросы дизайна, организации пространства, да и просто практический вопрос - зачем оставлять изначально нефункциональное помещение (курилка мне не нужна), которое к тому же еще и рискует превратиться в хламидник? лучше сразу убрать. У меня, например, именно такая логика была. ЗЫ. У меня кухня была 14 метров, из нее выход на лоджию (физический размер - 5 метров) и комната рядом 20,5 метров. По проекту между кухней и комнатой был проем. Так я и проем полностью разобрал (на его месте поставил барную стойку), и лоджию присоединил - получилось пространство кухни-гостиной 40 метров. Классно вышло.
Для тех кто не имеет места под отдельную сушильную машину более чем, покупался прибор как борьба с влажностью, но испытав на белье чудо функцию желание загромождать отдельной сушкой пропало напрочь. Технический прогресс - это хорошо
У меня есть место, но мне кажется эта штука гораздо более щадящая для белья (сейчас придет злой Прохожий и всем насыплет).
Dimar написав:ЗЫ. Тут у каждого будет свой взгляд. Универсального ответа нет. Идея убрать обе лоджии принадлежала моей жене. Я вначале скептически отнесся - как минимум одну считал правильным оставить. Потом все же убрали обе (объединили с основными помещениями - кухней и спальней). Ничуть не жалею, все правильно сделали.
Ну, у нас ЖЭК сразу выдал схему остекления лоджий. И правильно сделал, т.к. сразу было понятно, что будут стеклить. Надо сказать, что наверное 90% остеклили по предоставленной схеме. А остальные если и не по схеме, то это практически незаметно. В любом случае, все остеклили коричневым профилем и внешний вид дома не пострадал. Неостекленных лоджий очень мало осталось и именно они уже выглядят "белыми воронами".
А уж что там внутри - присоединена лоджия или нет - на внешний вид не оказывает влияния.
Оцей "осушитель" насправді в наших умовах невідомо , чи корисний всім - це реально для вологих приміщень . У нас частіше навпаки - занадто сухо . Ну і для сушки - білизна у вас де буде - розкладена-розвішана ? І чим це краще лоджії ?
Dimar написав:ЗЫ. Тут у каждого будет свой взгляд. Универсального ответа нет. Идея убрать обе лоджии принадлежала моей жене. Я вначале скептически отнесся - как минимум одну считал правильным оставить. Потом все же убрали обе (объединили с основными помещениями - кухней и спальней). Ничуть не жалею, все правильно сделали.
Ну, у нас ЖЭК сразу выдал схему остекления лоджий. И правильно сделал, т.к. сразу было понятно, что будут стеклить. Надо сказать, что наверное 90% остеклили по предоставленной схеме. А остальные если и не по схеме, то это практически незаметно. В любом случае, все остеклили коричневым профилем и внешний вид дома не пострадал. Неостекленных лоджий очень мало осталось и именно они уже выглядят "белыми воронами".
А уж что там внутри - присоединена лоджия или нет - на внешний вид не оказывает влияния.
Кстати, в последнее время у застройщиков пошла тенденция сразу стеклить лоджии (что правильно с точки зрения внешнего вида дома, когда остекление одинаковое). Но "виной" тому, думаю, не забота о внешней эстетике, а изменение норм в строительстве. Если раньше площадь лоджий шла с коеффициентом 0,5, то сейчас неостекленная - 0,8 (если не ошибаюсь), а остекленная - 1,0. Соответственно и продаваемая площадь увеличивается только за счет остекления.
Вот так изменения вроде бы технических норм улучшает внешний вид зданий
airmax78 написав:L-Квартал? Если нет - то где кондеры висят?
Зеленый остров-2. С кондерами - да, ж0па. Ящиков не сделали. Вид "несколько" портят. Хотя схему установки внешних блоков ЖЭК тоже давал. Ну чтобы типа "в столбик" висели в одних и тех же местах. Но тут получилось несколько хуже чем с остеклением.
Puente написав:Оцей "осушитель" насправді в наших умовах невідомо , чи корисний всім - це реально для вологих приміщень . У нас частіше навпаки - занадто сухо . Ну і для сушки - білизна у вас де буде - розкладена-розвішана ? І чим це краще лоджії ?
Ещё раз, этот прибор не заменит полноценной сушильной машины, но полноценная сушильная машина большая и стоит по моим просмотрам около 600€, это обошлось в 180€ и если использовать во влажном помещении т.е. ванной даже уберет там лишнюю влажность и проблем с грибком не будет. Фигачить этот прибор в спальне при нашем(киевском) сухом воздухе конечно нафиг надо. Но балкон+этот убиратель влажности и ваше бельё сохнет быстрее и качественнее. Он мобильный, куда приткнешь, там и стоит. Нет затхлого запаха сырости от белья если отдельное помещение не очень прогретое. Любой прибор главное правильно использовать и во благо он так же может работать Для спокойствия Прохожего тему осушителя на 20 литров заканчиваю.
stm написав:но полноценная сушильная машина большая и стоит по моим просмотрам около 600€,
Жалко что ли? Если 8 лет проработает, то 75 евро в год или 6,25 евро в месяц. Минус 1 чашка кофе в день и отказ от курения , и ваши вещи станут суше, а здоровье-крепче
Очень сложно запихнуть этот тандем с/м + с/а в маленький санузел, если не сделать это на стадии дизайн-проекта. А если делать ремонт без дизайн-проекта - то еще сложнее. Дольше всего я согласовывал с дизайнерами план и компоновку санузлов. Пришлось выезжать с их сантехником на место - перепроверять насколько реально все разместить, развести и подсоединить. В результате изначально предложенная дизайнерами компоновка санузлов изменилась полностью.