Додано: Вів 28 січ, 2020 15:16

Puente написав: Оцей "осушитель" насправді в наших умовах невідомо , чи корисний всім - це реально для вологих приміщень . У нас частіше навпаки - занадто сухо .

Ну і для сушки - білизна у вас де буде - розкладена-розвішана ? І чим це краще лоджії ? Оцей "осушитель" насправді в наших умовах невідомо , чи корисний всім - це реально для вологих приміщень . У нас частіше навпаки - занадто сухо .Ну і для сушки - білизна у вас де буде - розкладена-розвішана ? І чим це краще лоджії ?

Ещё раз, этот прибор не заменит полноценной сушильной машины, но полноценная сушильная машина большая и стоит по моим просмотрам около 600€, это обошлось в 180€ и если использовать во влажном помещении т.е. ванной даже уберет там лишнюю влажность и проблем с грибком не будет. Фигачить этот прибор в спальне при нашем(киевском) сухом воздухе конечно нафиг надо. Но балкон+этот убиратель влажности и ваше бельё сохнет быстрее и качественнее. Он мобильный, куда приткнешь, там и стоит. Нет затхлого запаха сырости от белья если отдельное помещение не очень прогретое. Любой прибор главное правильно использовать и во благо он так же может работатьДля спокойствия Прохожего тему осушителя на 20 литров заканчиваю.