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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2844284528462847

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 17
Вже навіть перевищили
47%
8
Приблизно на рівні 2013
18%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
6%
1
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
4
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:57

  _Mykola_ написав:
  stm написав:Ещё раз, этот прибор не заменит полноценной сушильной машины, но полноценная сушильная машина большая и стоит по моим просмотрам около 600€


И еще нежданчик, люки в стиральной и сушильной машинах открываются в РАЗНЫЕ стороны, это такая фишка, при проектировании колонны или места установки надо обязательно учитывать. ;)

Современная сушильная машина Бош от 850€ по черной пятнице подразумевает открытие люка в обе стороны и полочку для сушки обуви ))) для полноценной сушильной надо учитывать ещё что разные типы белья вы выкладывание в разное время для разных режимов. Поэтому правильно делать как американцы - отдельное помещение, не кладовку, а целая Laundry Room требует так же дизайн проекта )))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:38

Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:40

  asti написав:Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)

Цену озвучьте, мы все в ракете и ждём хороших новостей )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06

  asti написав:Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)


Типа однуху 35 кв.м?
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