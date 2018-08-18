|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:38
Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1800
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:40
asti написав:
Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)
Цену озвучьте, мы все в ракете и ждём хороших новостей )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2036
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06
asti написав:
Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)
Типа однуху 35 кв.м?
-
remark
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17476
|2804461
|
Вів 28 січ, 2020 18:52
Frant
|
|462
|192290
|
|
|8
|10120
|
|