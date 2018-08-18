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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2845284628472848>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 18
Вже навіть перевищили
44%
8
Приблизно на рівні 2013
17%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
6%
1
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
5
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:57

  _Mykola_ написав:
  stm написав:Ещё раз, этот прибор не заменит полноценной сушильной машины, но полноценная сушильная машина большая и стоит по моим просмотрам около 600€


И еще нежданчик, люки в стиральной и сушильной машинах открываются в РАЗНЫЕ стороны, это такая фишка, при проектировании колонны или места установки надо обязательно учитывать. ;)

Современная сушильная машина Бош от 850€ по черной пятнице подразумевает открытие люка в обе стороны и полочку для сушки обуви ))) для полноценной сушильной надо учитывать ещё что разные типы белья вы выкладывание в разное время для разных режимов. Поэтому правильно делать как американцы - отдельное помещение, не кладовку, а целая Laundry Room требует так же дизайн проекта )))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:38

Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:40

  asti написав:Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)

Цену озвучьте, мы все в ракете и ждём хороших новостей )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:06

  asti написав:Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)


Типа однуху 35 кв.м?
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:18

модераторы есть на форуме???

  stm написав:
  _Mykola_ написав:
  stm написав:Ещё раз, этот прибор не заменит полноценной сушильной машины, но полноценная сушильная машина большая и стоит по моим просмотрам около 600€


И еще нежданчик, люки в стиральной и сушильной машинах открываются в РАЗНЫЕ стороны, это такая фишка, при проектировании колонны или места установки надо обязательно учитывать. ;)

Современная сушильная машина Бош от 850€ по черной пятнице подразумевает открытие люка в обе стороны и полочку для сушки обуви ))) для полноценной сушильной надо учитывать ещё что разные типы белья вы выкладывание в разное время для разных режимов. Поэтому правильно делать как американцы - отдельное помещение, не кладовку, а целая Laundry Room требует так же дизайн проекта )))))

деффачки вы форум не попутали?
мож вам на овуляшки или кидстафф, не???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:32

  Прохожий написав:деффачки вы форум не попутали?
мож вам на овуляшки или кидстафф, не???

Прохожий, не серьезно, даже вам нечего огласить по ценам в тему ветки, Первый давно выучил 2 иностранных языка и сдал языковой тест на знание украинского и toelf на всякий случай, не к добру это ваше затишье. Рим и Париж по 10000€ квадрат вроде как подбадривают, но как-то неспокойно что ли...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:34

Прохожий Это реально важный вопрос. Вот выбирает человек квартиру. Ему в ОП говорят: 2-ха 40кв.м - это норм! Он верит. А когда пытается впихнуть сушильный автомат в свой 4-х метровый санузел - он начинает понимать, что что-то пошло не так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:35

  asti написав:Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)

А какие мысли насчёт парковки там?
10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже
Паркинг только гостевой
Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(

Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2
Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:56

  remark написав:
  asti написав:Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)
Типа однуху 35 кв.м?
Двуха 68,5 1280000 грн
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:00

  asti написав:
  remark написав:
  asti написав:Хайп остановился!
Мне сегодня позвонили из Варшавского, который с плюсом и предложили 2 квартиры, которые неделю назад якобы были подписаны!(Я отложил одну на всякий...)
Типа однуху 35 кв.м?
Двуха 68,5 1280000 грн


Спекулянты однух совсем не оставили?
remark
 
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