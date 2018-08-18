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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:03
yarick26 написав: asti написав:
Хайп остановился! (Я отложил одну на всякий...)
А какие мысли насчёт парковки там?
10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже
Паркинг только гостевой
Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(
Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2
Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные
Я бы тоже хотел однушку, но не факт, что в марте удастся что-то выхватить, возможно и там только двушки останутся, а цена при этом выше будет. С парковкой да, беда, но люди ж берут, да и где вы видели в экономе паркинг в достаточном количестве. Там рядом куча гаражей, может продавать будут. В целом меня парковка не особо беспокоит так как во-первых не являюсь автовласныком, а во-вторых покупаю для перепродажи.
Меня больше ситуация с вирусом тревожит...
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:03
airmax78 написав:Прохожий
Это реально важный вопрос. Вот выбирает человек квартиру. Ему в ОП говорят: 2-ха 40кв.м
- это норм! Он верит. А когда пытается впихнуть сушильный автомат
в свой 4-х метровый санузел - он начинает понимать, что что-то пошло не так.
ИМХО 2к 40м2 и сушильный автомат это из непересекающихся вселенных...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:22
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:26
asti написав: yarick26 написав: asti написав:
Хайп остановился! (Я отложил одну на всякий...)
А какие мысли насчёт парковки там?
10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже
Паркинг только гостевой
Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(
Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2
Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные
Я бы тоже хотел однушку, но не факт, что в марте удастся что-то выхватить, возможно и там только двушки останутся, а цена при этом выше будет. С парковкой да, беда, но люди ж берут, да и где вы видели в экономе паркинг в достаточном количестве. Там рядом куча гаражей, может продавать будут. В целом меня парковка не особо беспокоит так как во-первых не являюсь автовласныком, а во-вторых покупаю для перепродажи.
Меня больше ситуация с вирусом тревожит...
Ну да, не особо разбираюсь, но 1к самая ходовая видимо для продажи. Перед НГ были 55 квадратов 1к. Но мне кажется уже 68 лучше брать, там норм планировки.
Я вот сижу в раздумьях. С одной стороны цена, ТРЦ, метро обещают, лес рядом. 57$ квартира выходит 70кв. Вроде как подешеветь не должно))
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yarick26
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:32
Мне 10 числа предложили 54,46 на 10 этаже в 4-м доме, она со скидкой 1068000 выходила, но я подумал и отказался - во-первых окна в окна, во-вторых окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой и лифтовыми шахтами короче, одни "плюсЫ" Лучше взять уже полноценную двушку, пусть она и дороже выходит//)
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asti
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