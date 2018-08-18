Додано: Вів 28 січ, 2020 22:03

yarick26 написав: asti написав: Хайп остановился! (Я отложил одну на всякий...) Хайп остановился! (Я отложил одну на всякий...)

А какие мысли насчёт парковки там?

10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже

Паркинг только гостевой

Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(

Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2

Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные А какие мысли насчёт парковки там?10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этажеПаркинг только гостевойСам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные

Я бы тоже хотел однушку, но не факт, что в марте удастся что-то выхватить, возможно и там только двушки останутся, а цена при этом выше будет. С парковкой да, беда, но люди ж берут, да и где вы видели в экономе паркинг в достаточном количестве. Там рядом куча гаражей, может продавать будут. В целом меня парковка не особо беспокоит так как во-первых не являюсь автовласныком, а во-вторых покупаю для перепродажи.Меня больше ситуация с вирусом тревожит...