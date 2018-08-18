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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2846284728482849>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 21
Вже навіть перевищили
43%
9
Приблизно на рівні 2013
14%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
3
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:03

  yarick26 написав:
  asti написав:Хайп остановился! (Я отложил одну на всякий...)

А какие мысли насчёт парковки там?
10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже
Паркинг только гостевой
Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(
Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2
Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные
Я бы тоже хотел однушку, но не факт, что в марте удастся что-то выхватить, возможно и там только двушки останутся, а цена при этом выше будет. С парковкой да, беда, но люди ж берут, да и где вы видели в экономе паркинг в достаточном количестве. Там рядом куча гаражей, может продавать будут. В целом меня парковка не особо беспокоит так как во-первых не являюсь автовласныком, а во-вторых покупаю для перепродажи.
Меня больше ситуация с вирусом тревожит...
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:03

  airmax78 написав:Прохожий Это реально важный вопрос. Вот выбирает человек квартиру. Ему в ОП говорят: 2-ха 40кв.м - это норм! Он верит. А когда пытается впихнуть сушильный автомат в свой 4-х метровый санузел - он начинает понимать, что что-то пошло не так.

ИМХО 2к 40м2 и сушильный автомат это из непересекающихся вселенных...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:22

Прохожий
Да ладно, в колону поместится
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:26

  asti написав:
  yarick26 написав:
  asti написав:Хайп остановился! (Я отложил одну на всякий...)

А какие мысли насчёт парковки там?
10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже
Паркинг только гостевой
Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(
Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2
Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные
Я бы тоже хотел однушку, но не факт, что в марте удастся что-то выхватить, возможно и там только двушки останутся, а цена при этом выше будет. С парковкой да, беда, но люди ж берут, да и где вы видели в экономе паркинг в достаточном количестве. Там рядом куча гаражей, может продавать будут. В целом меня парковка не особо беспокоит так как во-первых не являюсь автовласныком, а во-вторых покупаю для перепродажи.
Меня больше ситуация с вирусом тревожит...


Ну да, не особо разбираюсь, но 1к самая ходовая видимо для продажи. Перед НГ были 55 квадратов 1к. Но мне кажется уже 68 лучше брать, там норм планировки.
Я вот сижу в раздумьях. С одной стороны цена, ТРЦ, метро обещают, лес рядом. 57$ квартира выходит 70кв. Вроде как подешеветь не должно))
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:32

Мне 10 числа предложили 54,46 на 10 этаже в 4-м доме, она со скидкой 1068000 выходила, но я подумал и отказался - во-первых окна в окна, во-вторых окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой и лифтовыми шахтами короче, одни "плюсЫ" Лучше взять уже полноценную двушку, пусть она и дороже выходит//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:40

  Прохожий написав:ИМХО 2к 40м2 и сушильный автомат это из непересекающихся вселенных...

Сорян за мой французский, но с фига ли
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:42

  Natt написав:
  Прохожий написав:ИМХО 2к 40м2 и сушильный автомат это из непересекающихся вселенных...

Сорян за мой французский, но с фига ли

В 40 квадратах будет 1 санузел. И будет он метра 4. Там нам надо разместить унитаз условно 0.7 кв.м, раковину, 0.5 кв.м, ванну условно 1.7кв. м, стиралку - 0.7 кв.м И теперь придется выбрать: повесить над стиралкой водонагреватель или водрузить сушку. И мне кажется, в большинстве случаев, выбор будет не в пользу сушки. Ну и в этом санузле, конечно, будет тесновато в любом случае.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я просто только закончил с планированием санузлов. В 5.6 кв.м поместились душевая, унитаз, раковина и стиралка с бойлером над ней. Сушку ставить некуда. И при этом в санузле совсем не просторно.
Можно, конечно, поставить недодушевую, недораковину и самый маленький угловой унитаз, но удобство пользования всем этим тогда будет под большим вопросом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я просто только закончил с планированием санузлов.

Красиво? И, как мне кажется, цена/качество соответствуют
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-dizay ... c0427740b1
Вопрос стиля-за скобками
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:26

  asti написав:
  yarick26 написав:
  asti написав:Хайп остановился! (Я отложил одну на всякий...)

А какие мысли насчёт парковки там?
10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже
Паркинг только гостевой
Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(
Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2
Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные
Я бы тоже хотел однушку, но не факт, что в марте удастся что-то выхватить, возможно и там только двушки останутся, а цена при этом выше будет. С парковкой да, беда, но люди ж берут, да и где вы видели в экономе паркинг в достаточном количестве. Там рядом куча гаражей, может продавать будут. В целом меня парковка не особо беспокоит так как во-первых не являюсь автовласныком, а во-вторых покупаю для перепродажи.
Меня больше ситуация с вирусом тревожит...

Вас повинна турбувати ситуація з постійним зменшення укро-населення.
1992 - 52 млн, 2020 - 37 млн.
Такими темпами через 5 років київські квартири будуть стояти порожніми.

Китайців 1,2 млрд, плюс мінус тисяча голів - не грають жодної ролі!
Тому забудьте про вірус.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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