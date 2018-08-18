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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2846284728482849

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 21
Вже навіть перевищили
43%
9
Приблизно на рівні 2013
14%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
3
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:26

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я просто только закончил с планированием санузлов.
Красиво? И, как мне кажется, цена/качество соответствуют
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-dizay ... c0427740b1
Вопрос стиля-за скобками
Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:29

Новини з олійно-чавунної держави. Інформація, яка безпосередньо впливає на ціни нерухомості в Україні.

"нас цікавлять підприємства, розташовані на контрольованій урядом частині України. Тут виробництво чавуну скоротилося. Більш того, поточні показники на 10% гірше результатів 25-річної давності"

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... lasya.html

  asti написав:
  yarick26 написав:
  asti написав:Хайп остановился! (Я отложил одну на всякий...)

А какие мысли насчёт парковки там?
10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже
Паркинг только гостевой
Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(
Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2
Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные
Я бы тоже хотел однушку, но не факт, что в марте удастся что-то выхватить, возможно и там только двушки останутся, а цена при этом выше будет.. В целом меня парковка не особо беспокоит так как во-первых не являюсь автовласныком, а во-вторых покупаю для перепродажи.
Меня больше ситуация с вирусом тревожит...

Вас повинна турбувати ситуація з постійним зменшення укро-населення.
1992 - 52 млн, 2020 - 37 млн.
Такими темпами через 5 років київські квартири будуть стояти порожніми.

Китайців 1,2 млрд, плюс мінус тисяча голів - не грають жодної ролі!
Тому забудьте про вірус.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...

Та ладно. На офис не похоже. А если кто то и делает подобное в офисе, то много ли киевлян в таких работают?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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