Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Хайп остановился! (Я отложил одну на всякий...)
А какие мысли насчёт парковки там? 10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже Паркинг только гостевой Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает( Цена на вчера была 19800-21000 квадрат за двушки 68-71м2 Вроде в марте открывают продажи ещё одного дома, там однокомнатные
Я бы тоже хотел однушку, но не факт, что в марте удастся что-то выхватить, возможно и там только двушки останутся, а цена при этом выше будет.. В целом меня парковка не особо беспокоит так как во-первых не являюсь автовласныком, а во-вторых покупаю для перепродажи. Меня больше ситуация с вирусом тревожит...
Вас повинна турбувати ситуація з постійним зменшення укро-населення. 1992 - 52 млн, 2020 - 37 млн. Такими темпами через 5 років київські квартири будуть стояти порожніми.
Китайців 1,2 млрд, плюс мінус тисяча голів - не грають жодної ролі! Тому забудьте про вірус.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців