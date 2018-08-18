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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2847284828492850>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 21
Вже навіть перевищили
43%
9
Приблизно на рівні 2013
14%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
3
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:26

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я просто только закончил с планированием санузлов.
Красиво? И, как мне кажется, цена/качество соответствуют
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-dizay ... c0427740b1
Вопрос стиля-за скобками
Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...

Та ладно. На офис не похоже. А если кто то и делает подобное в офисе, то много ли киевлян в таких работают?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:08

  Serg-ik написав:
  asti написав:Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...

Та ладно. На офис не похоже. А если кто то и делает подобное в офисе, то много ли киевлян в таких работают?


Похоже на картинки, которые психиатры показывают пациентам )

Зображення
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:18

  asti написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я просто только закончил с планированием санузлов.
Красиво? И, как мне кажется, цена/качество соответствуют
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-dizay ... c0427740b1
Вопрос стиля-за скобками
Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...

Это никакой не офисный варинат. Явно ремонт по дизайн-проекту. Просто дизайн из конца 00-х. Сейчас, конечно, смотрится не очень. А покажи вам фотки этого интерьера в 2011-2012м - большинство были бы в диком восторге.

P.S. Не используйте сплиты в ремонте дороже 400-500 баксов на метре. Лучше либо вообще без кондиционера, либо ставьте канальный. Эти внутренние блоки сильно удешевляют интерьер.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 29 січ, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:30

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я просто только закончил с планированием санузлов.
Красиво? И, как мне кажется, цена/качество соответствуют
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-dizay ... c0427740b1
Вопрос стиля-за скобками
Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...

Это никакой не офисный варинат. Явно ремонт по дизайн-проекту. Просто дизайн из начала 10-х. Сейчас, конечно, смотрится не очень. А покажи вам фотки этого интерьера в 2011-2012м - большинство были бы в диком восторге.[/quote]

Видно, что ввалили туда дурные бабки. На кого рассчитан такой дизайн? Мне просто интересно. Тоже трешку 95 кв.м пытаюсь сдать который месяц за 600 долларов. Все мимо. Хотят либо дешевле и попроще, либо существенно дороже, но как из кино.
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Бакс хорошо вверх пошел, вторичка скоро начнёт отступать//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:48

  _Mykola_ написав:И еще нежданчик, люки в стиральной и сушильной машинах открываются в РАЗНЫЕ стороны, это такая фишка, при проектировании колонны или места установки надо обязательно учитывать. ;)

Скажу по секрету: они перевешиваются на нужную Вам сторону. Как в холодильниках. Даже инструкция есть, как перевесить.
Нежданчик?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:49

  asti написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я просто только закончил с планированием санузлов.
Красиво? И, как мне кажется, цена/качество соответствуют
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-dizay ... c0427740b1
Вопрос стиля-за скобками
Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...

Это никакой не офисный варинат. Явно ремонт по дизайн-проекту. Просто дизайн из конца 00-х. Сейчас, конечно, смотрится не очень. А покажи вам фотки этого интерьера в 2011-2012м - большинство были бы в диком восторге.

P.S. Не используйте сплиты в ремонте дороже 400-500 баксов на метре. Лучше либо вообще без кондиционера, либо ставьте канальный. Эти внутренние блоки сильно удешевляют интерьер.[/quote]
У вас в квартире уже стоит канальный?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  yarick26 написав:А какие мысли насчёт парковки там?
10 домов по 26 этажей, 10 квартир на этаже
Паркинг только гостевой
Сам размышляю над 2х комнатной там, но паркинг очень смущает(

В Ретровиле за деньги можно будет парковаться.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Это никакой не офисный варинат. Явно ремонт по дизайн-проекту. Просто дизайн из конца 00-х. Сейчас, конечно, смотрится не очень. А покажи вам фотки этого интерьера в 2011-2012м - большинство были бы в диком восторге.

P.S. Не используйте сплиты в ремонте дороже 400-500 баксов на метре. Лучше либо вообще без кондиционера, либо ставьте канальный. Эти внутренние блоки сильно удешевляют интерьер.

У вас в квартире уже стоит канальный?

У меня запроектирована ПВВ в тандеме с канальным кондером. На картинках смотрится зачетно. Как в реальной жизни будет работать - надеюсь когда-нибудь узнаю.
airmax78
 
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