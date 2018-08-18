Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...
Это никакой не офисный варинат. Явно ремонт по дизайн-проекту. Просто дизайн из конца 00-х. Сейчас, конечно, смотрится не очень. А покажи вам фотки этого интерьера в 2011-2012м - большинство были бы в диком восторге.
P.S. Не используйте сплиты в ремонте дороже 400-500 баксов на метре. Лучше либо вообще без кондиционера, либо ставьте канальный. Эти внутренние блоки сильно удешевляют интерьер.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 29 січ, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...
Это никакой не офисный варинат. Явно ремонт по дизайн-проекту. Просто дизайн из начала 10-х. Сейчас, конечно, смотрится не очень. А покажи вам фотки этого интерьера в 2011-2012м - большинство были бы в диком восторге.[/quote]
Видно, что ввалили туда дурные бабки. На кого рассчитан такой дизайн? Мне просто интересно. Тоже трешку 95 кв.м пытаюсь сдать который месяц за 600 долларов. Все мимо. Хотят либо дешевле и попроще, либо существенно дороже, но как из кино.
Сейчас многие не хотят работать в офисе, а вы там жить предлагаете...
Это никакой не офисный варинат. Явно ремонт по дизайн-проекту. Просто дизайн из конца 00-х. Сейчас, конечно, смотрится не очень. А покажи вам фотки этого интерьера в 2011-2012м - большинство были бы в диком восторге.
P.S. Не используйте сплиты в ремонте дороже 400-500 баксов на метре. Лучше либо вообще без кондиционера, либо ставьте канальный. Эти внутренние блоки сильно удешевляют интерьер.[/quote] У вас в квартире уже стоит канальный?
airmax78 написав:Это никакой не офисный варинат. Явно ремонт по дизайн-проекту. Просто дизайн из конца 00-х. Сейчас, конечно, смотрится не очень. А покажи вам фотки этого интерьера в 2011-2012м - большинство были бы в диком восторге.
P.S. Не используйте сплиты в ремонте дороже 400-500 баксов на метре. Лучше либо вообще без кондиционера, либо ставьте канальный. Эти внутренние блоки сильно удешевляют интерьер.
У вас в квартире уже стоит канальный?
У меня запроектирована ПВВ в тандеме с канальным кондером. На картинках смотрится зачетно. Как в реальной жизни будет работать - надеюсь когда-нибудь узнаю.