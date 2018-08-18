|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57
asti написав:
Мне 10 числа предложили 54,46 на 10 этаже в 4-м доме, она со скидкой 1068000 выходила, но я подумал и отказался - во-первых окна в окна, во-вторых окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой и лифтовыми шахтами короче, одни "плюсЫ" Лучше взять уже полноценную двушку, пусть она и дороже выходит//)
Вот что значит разный взгляд на одни и те же вещи.
На мой субъективный взгляд, вот это:
окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой
действительно огромные плюсы квартиры - без всякого сарказма.
Из реальных минусов - это "окна в окна".
То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
-
Dimar
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 595 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:01
Dimar написав:
То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:03
Santehnik написав: Dimar написав:
То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.
Значит в современных домах вообще никаких проблем не будет.
Остался один (но весьма существенный!) минус из описания той квартиры
-
Dimar
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 595 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17476
|2805171
|
|
|462
|192308
|
|
|8
|10127
|
|