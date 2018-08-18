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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2847284828492850

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 21
Вже навіть перевищили
43%
9
Приблизно на рівні 2013
14%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
3
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57

  asti написав:Мне 10 числа предложили 54,46 на 10 этаже в 4-м доме, она со скидкой 1068000 выходила, но я подумал и отказался - во-первых окна в окна, во-вторых окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой и лифтовыми шахтами короче, одни "плюсЫ" Лучше взять уже полноценную двушку, пусть она и дороже выходит//)

Вот что значит разный взгляд на одни и те же вещи.
На мой субъективный взгляд, вот это:
окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой

действительно огромные плюсы квартиры - без всякого сарказма.

Из реальных минусов - это "окна в окна".
То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.

У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:03

  Santehnik написав:
  Dimar написав:То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.

У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.

Значит в современных домах вообще никаких проблем не будет.
Остался один (но весьма существенный!) минус из описания той квартиры :)
Dimar
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 31.08.09
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  #<1 ... 2847284828492850
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