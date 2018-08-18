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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57
asti написав:
Мне 10 числа предложили 54,46 на 10 этаже в 4-м доме, она со скидкой 1068000 выходила, но я подумал и отказался - во-первых окна в окна, во-вторых окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой и лифтовыми шахтами короче, одни "плюсЫ" Лучше взять уже полноценную двушку, пусть она и дороже выходит//)
Вот что значит разный взгляд на одни и те же вещи.
На мой субъективный взгляд, вот это:
окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой
действительно огромные плюсы квартиры - без всякого сарказма.
Из реальных минусов - это "окна в окна".
То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
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Dimar
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:01
Dimar написав:
То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.
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Santehnik
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:03
Santehnik написав: Dimar написав:
То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.
Значит в современных домах вообще никаких проблем не будет.
Остался один (но весьма существенный!) минус из описания той квартиры
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Dimar
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:37
Dimar написав: _Mykola_ написав:
И еще нежданчик, люки в стиральной и сушильной машинах открываются в РАЗНЫЕ стороны, это такая фишка, при проектировании колонны или места установки надо обязательно учитывать.
Скажу по секрету: они перевешиваются на нужную Вам сторону. Как в холодильниках. Даже инструкция есть, как перевесить.
Нежданчик?
Не у всех. И как правило пересичный этим страдать не будет.
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_Mykola_
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:02
Santehnik написав: Dimar написав:
То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.
Шумят, шумят. Я сплю чутко, поэтому слышу. А лестничная клетка тоже плохо - она сообщается с открытой площадкой, значит будет холодно и стена начнет мокнуть зимой. Ну и кроме того 54 с половиной квадрата это очень много как для однухи эконом класса/))
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asti
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:04
asti написав:
А лестничная клетка тоже плохо - она сообщается с открытой площадкой, значит будет холодно и стена начнет мокнуть зимой.
Вы видели дома с мокрыми стенами внутри???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:06
asti ничего и нигде в нашем климате мокнуть не будет, не в Венеции или Питере живем, да и на лестничной клетке температуры улицы не будет, там даже в минус 20 будет приличный плюс.
А 54метра при скольких окнах? Может там и треха для какого то араба получится?
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барабашов
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:11
_Mykola_ написав: Dimar написав: _Mykola_ написав:
И еще нежданчик, люки в стиральной и сушильной машинах открываются в РАЗНЫЕ стороны, это такая фишка, при проектировании колонны или места установки надо обязательно учитывать.
Скажу по секрету: они перевешиваются на нужную Вам сторону. Как в холодильниках. Даже инструкция есть, как перевесить.
Нежданчик?
Не у всех. И как правило пересичный этим страдать не будет.
Важная мелочь, кстати - нужно учитывать.
Мы когда-то выбирали холодильник и наткнулись на отзыв, что при переносе в кухню он не влез в дверной проём
(сразу же измерили дверные проёмы в коридорах и кухне
)
Так что физические габариты/люки - в какую сторону что открывается/удобно-неудобно/можно ли перевесить - нужно обращать внимание.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:11
Serg-ik написав: asti написав:
А лестничная клетка тоже плохо - она сообщается с открытой площадкой, значит будет холодно и стена начнет мокнуть зимой.
Вы видели дома с мокрыми стенами внутри???
Смотря где будет точка росы.
Если в комнате будет 24, а на лестничной клетке около нуля, то неутепленная стенка будет неплохим конденсатором влаги с внутренней стороны, особенно если она будет не из пеноблока, а из бетона.
Все зависит от политики УК или ОСББ, и будут ли работать батареи на лестничной клетке, и плотно закрытые двери на открытую площадку причем на всех этажах.
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_Mykola_
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:19
Serg-ik написав: asti написав:
А лестничная клетка тоже плохо - она сообщается с открытой площадкой, значит будет холодно и стена начнет мокнуть зимой.
Вы видели дома с мокрыми стенами внутри???
Я прожил 17 лет в такой квартире - на первом этаже, стена ванной и кладовки выходила на площадку, а напротив пятью ступеньками ниже был вход в подъезд. Так вот зимой в морозы стена не то что мокрела, а покрывалась коркой льда!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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