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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2848284928502851>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 21
Вже навіть перевищили
43%
9
Приблизно на рівні 2013
14%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
3
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:57

  asti написав:Мне 10 числа предложили 54,46 на 10 этаже в 4-м доме, она со скидкой 1068000 выходила, но я подумал и отказался - во-первых окна в окна, во-вторых окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой и лифтовыми шахтами короче, одни "плюсЫ" Лучше взять уже полноценную двушку, пусть она и дороже выходит//)

Вот что значит разный взгляд на одни и те же вещи.
На мой субъективный взгляд, вот это:
окна на северо восток, в третьих квартира граничит с лестничной клеткой

действительно огромные плюсы квартиры - без всякого сарказма.

Из реальных минусов - это "окна в окна".
То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.

У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:03

  Santehnik написав:
  Dimar написав:То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.

У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.

Значит в современных домах вообще никаких проблем не будет.
Остался один (но весьма существенный!) минус из описания той квартиры :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:37

  Dimar написав:
  _Mykola_ написав:И еще нежданчик, люки в стиральной и сушильной машинах открываются в РАЗНЫЕ стороны, это такая фишка, при проектировании колонны или места установки надо обязательно учитывать. ;)

Скажу по секрету: они перевешиваются на нужную Вам сторону. Как в холодильниках. Даже инструкция есть, как перевесить.
Нежданчик?

Не у всех. И как правило пересичный этим страдать не будет. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:02

  Santehnik написав:
  Dimar написав:То, что граничит с лифтовой шахтой - так себе. Реально не знаю, насколько они шумят и создают ли вообще дискомфорт.
У меня ща в панельке кухня граничит с лифтовой шахтой да еще и на последнем этаже. Слышно, но дискомфорта не создает.
Шумят, шумят. Я сплю чутко, поэтому слышу. А лестничная клетка тоже плохо - она сообщается с открытой площадкой, значит будет холодно и стена начнет мокнуть зимой. Ну и кроме того 54 с половиной квадрата это очень много как для однухи эконом класса/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:А лестничная клетка тоже плохо - она сообщается с открытой площадкой, значит будет холодно и стена начнет мокнуть зимой.

Вы видели дома с мокрыми стенами внутри???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:06

asti ничего и нигде в нашем климате мокнуть не будет, не в Венеции или Питере живем, да и на лестничной клетке температуры улицы не будет, там даже в минус 20 будет приличный плюс.

А 54метра при скольких окнах? Может там и треха для какого то араба получится?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:11

  _Mykola_ написав:
  Dimar написав:
  _Mykola_ написав:И еще нежданчик, люки в стиральной и сушильной машинах открываются в РАЗНЫЕ стороны, это такая фишка, при проектировании колонны или места установки надо обязательно учитывать. ;)

Скажу по секрету: они перевешиваются на нужную Вам сторону. Как в холодильниках. Даже инструкция есть, как перевесить.
Нежданчик?

Не у всех. И как правило пересичный этим страдать не будет. :lol:


Важная мелочь, кстати - нужно учитывать.
Мы когда-то выбирали холодильник и наткнулись на отзыв, что при переносе в кухню он не влез в дверной проём :shock: (сразу же измерили дверные проёмы в коридорах и кухне 8))
Так что физические габариты/люки - в какую сторону что открывается/удобно-неудобно/можно ли перевесить - нужно обращать внимание.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:11

  Serg-ik написав:
  asti написав:А лестничная клетка тоже плохо - она сообщается с открытой площадкой, значит будет холодно и стена начнет мокнуть зимой.

Вы видели дома с мокрыми стенами внутри???

Смотря где будет точка росы.
Если в комнате будет 24, а на лестничной клетке около нуля, то неутепленная стенка будет неплохим конденсатором влаги с внутренней стороны, особенно если она будет не из пеноблока, а из бетона.
Все зависит от политики УК или ОСББ, и будут ли работать батареи на лестничной клетке, и плотно закрытые двери на открытую площадку причем на всех этажах.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:19

  Serg-ik написав:
  asti написав:А лестничная клетка тоже плохо - она сообщается с открытой площадкой, значит будет холодно и стена начнет мокнуть зимой.
Вы видели дома с мокрыми стенами внутри???
Я прожил 17 лет в такой квартире - на первом этаже, стена ванной и кладовки выходила на площадку, а напротив пятью ступеньками ниже был вход в подъезд. Так вот зимой в морозы стена не то что мокрела, а покрывалась коркой льда!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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