И еще нежданчик, люки в стиральной и сушильной машинах открываются в РАЗНЫЕ стороны, это такая фишка, при проектировании колонны или места установки надо обязательно учитывать.

Скажу по секрету: они перевешиваются на нужную Вам сторону. Как в холодильниках. Даже инструкция есть, как перевесить.

Не у всех. И как правило пересичный этим страдать не будет. Не у всех. И как правило пересичный этим страдать не будет.



Важная мелочь, кстати - нужно учитывать.

Мы когда-то выбирали холодильник и наткнулись на отзыв, что при переносе в кухню он не влез в дверной проём (сразу же измерили дверные проёмы в коридорах и кухне )

