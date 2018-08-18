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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:20
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:43
зато ПАБАГАТАМУ, пшонка-стайл
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:44
Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
китайцы построли за 6 дней!
я в шоке!!!
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