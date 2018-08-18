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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2848284928502851

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 21
Вже навіть перевищили
43%
9
Приблизно на рівні 2013
14%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
3
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:20

ПЭРЛ:
https://m.olx.ua/obyavlenie/1k-zhk-oazi ... n=5&page=5
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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зато ПАБАГАТАМУ, пшонка-стайл
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:44

  xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...

Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

китайцы построли за 6 дней!
я в шоке!!!
https://korrespondent.net/world/4187932 ... o-bolnytsy
PS4
 
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