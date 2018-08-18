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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2849285028512852>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 21
Вже навіть перевищили
43%
9
Приблизно на рівні 2013
14%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
3
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:20

ПЭРЛ:
https://m.olx.ua/obyavlenie/1k-zhk-oazi ... n=5&page=5
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:43


зато ПАБАГАТАМУ, пшонка-стайл
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:44

  xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...

Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

китайцы построли за 6 дней!
я в шоке!!!
https://korrespondent.net/world/4187932 ... o-bolnytsy
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:33

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...

Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.

Странные выводы.
Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Мизер (4,5 млн. долларов), но продавал.
Сегодня тоже продавал. Порядка 20 миллионов. Но курс растет.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:38

Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/29/656420/

А курс уже почти дошел к 25. Как там дорожай за январь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:50

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...

Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.


вы же финансисты (с) а законов экономики не знаете.

Рекордные платежи из бюджета - в декабре. Потом деньги конвертируются в кеш, заносятся чиновникам и они скупают валюту. Учитывая новогодние праздники, этот процесс заканчивается (скупка валюты) - в конце января-начало февраля (+-неделя). Поэтому в этот период растет курс.

Такое происходит каждый год. Стыдно не знать, это ж как сезонность в сельском хозяйстве.

Следом пойдет всплеск спроса на элитку и модные МОПы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:59

  Dimar написав:
  airmax78 написав:
  xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...

Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.

Странные выводы.
Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Мизер (4,5 млн. долларов), но продавал.
Сегодня тоже продавал. Порядка 20 миллионов. Но курс растет.

Когда в мире какая-то ж***, курс бакса как актива-убежища всегда растёт. Золото тоже в рост. В США хорошие новости по рынкам, у Азиатов всё плохо временно, потом будет обратный тренд когда любые деньги за товар который не произвели заводы в эти дни.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:02

  Dimar написав:
  airmax78 написав:
  xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...

Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.

Странные выводы.
Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Мизер (4,5 млн. долларов), но продавал.
Сегодня тоже продавал. Порядка 20 миллионов. Но курс растет.


Это пыль. Вчера была переподписка в 3 раза. Это что означает? Что два ярда баксов стоят на пороге и ждут. А вы о 20 лямах.
airmax78
 
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