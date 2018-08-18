Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...
Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.
xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...
Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.
Странные выводы. Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Мизер (4,5 млн. долларов), но продавал. Сегодня тоже продавал. Порядка 20 миллионов. Но курс растет.
xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...
Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.
вы же финансисты (с) а законов экономики не знаете.
Рекордные платежи из бюджета - в декабре. Потом деньги конвертируются в кеш, заносятся чиновникам и они скупают валюту. Учитывая новогодние праздники, этот процесс заканчивается (скупка валюты) - в конце января-начало февраля (+-неделя). Поэтому в этот период растет курс.
Такое происходит каждый год. Стыдно не знать, это ж как сезонность в сельском хозяйстве.
Следом пойдет всплеск спроса на элитку и модные МОПы.
xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...
Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.
Странные выводы. Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Мизер (4,5 млн. долларов), но продавал. Сегодня тоже продавал. Порядка 20 миллионов. Но курс растет.
Когда в мире какая-то ж***, курс бакса как актива-убежища всегда растёт. Золото тоже в рост. В США хорошие новости по рынкам, у Азиатов всё плохо временно, потом будет обратный тренд когда любые деньги за товар который не произвели заводы в эти дни.
xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...
Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.
Странные выводы. Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Мизер (4,5 млн. долларов), но продавал. Сегодня тоже продавал. Порядка 20 миллионов. Но курс растет.
Это пыль. Вчера была переподписка в 3 раза. Это что означает? Что два ярда баксов стоят на пороге и ждут. А вы о 20 лямах.