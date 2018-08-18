Додано: Сер 29 січ, 2020 18:12

zzzzzz написав: stm написав: Когда в мире какая-то ж***, курс бакса как актива-убежища всегда растёт. Золото тоже в рост. В США хорошие новости по рынкам, у Азиатов всё плохо временно, потом будет обратный тренд когда любые деньги за товар который не произвели заводы в эти дни. Когда в мире какая-то ж***, курс бакса как актива-убежища всегда растёт. Золото тоже в рост. В США хорошие новости по рынкам, у Азиатов всё плохо временно, потом будет обратный тренд когда любые деньги за товар который не произвели заводы в эти дни.



Если твоя зарплата в месяц 1000 долларов. В год ты получишь 12 тысяч.Если работать 12 месяцев.

А какая будет твоя годовая зарплата если работать 11 месяцев ?



Перестал на эту ветку заходить т.к. спорить и рассказывать что-то уже просто надоело.



Никакого экономического прорыва не будет при Зеленском. Никто не собирается проводить реформу судов, беззаконие как царило так и царит. Инвесторы не придут в Украину.

Роста инвестиций не будет. Население будет стареть. Если курс вернется к 27-28 то это подстегнет опять к услилению трудовой миграции.



Рождаемость падает. Солидарная пенсионная система скоро нагнется. Если твоя зарплата в месяц 1000 долларов. В год ты получишь 12 тысяч.Если работать 12 месяцев.А какая будет твоя годовая зарплата если работать 11 месяцев ?Перестал на эту ветку заходить т.к. спорить и рассказывать что-то уже просто надоело.Никакого экономического прорыва не будет при Зеленском. Никто не собирается проводить реформу судов, беззаконие как царило так и царит. Инвесторы не придут в Украину.Роста инвестиций не будет. Население будет стареть. Если курс вернется к 27-28 то это подстегнет опять к услилению трудовой миграции.Рождаемость падает. Солидарная пенсионная система скоро нагнется.

Странный ты чувак.А как сделать чтобы население не старело и рождаемость резко выросла? Как заставить современных баб рожать по 4-5 детей?Курс 27- это нормальный обоснованный курс, им никого не удивишь.А вот рост цен на бетон, который идет уже n-месяцев - это факт, который ты никак не признаешь.Попробуй купить что-то сейчас дешевле, или хотя бы в ту же цену, что было в январе2019, или в январе2018.И где отток населения на Кржн?? Хватит про эти бредни.Дубилет на пальцах показал что Киев вырос на +50% за 18 лет (с 2.5 млн до 3.7 млн) + выросла Киевская область.И эта тенденция ускоряется и усиливается.Попробуй в сентябре любого года снять однушечку в эконом сегменте возле метро в Киеве. Прозреешь сколько понаехов стоят в очередях на просмотры в своем желании покорять и штурмовать Столицу.