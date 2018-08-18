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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:04
stm написав:
Когда в мире какая-то ж***, курс бакса как актива-убежища всегда растёт. Золото тоже в рост. В США хорошие новости по рынкам, у Азиатов всё плохо временно, потом будет обратный тренд когда любые деньги за товар который не произвели заводы в эти дни.
Если твоя зарплата в месяц 1000 долларов. В год ты получишь 12 тысяч.Если работать 12 месяцев.
А какая будет твоя годовая зарплата если работать 11 месяцев ?
Перестал на эту ветку заходить т.к. спорить и рассказывать что-то уже просто надоело.
Никакого экономического прорыва не будет при Зеленском. Никто не собирается проводить реформу судов, беззаконие как царило так и царит. Инвесторы не придут в Украину.
Роста инвестиций не будет. Население будет стареть. Если курс вернется к 27-28 то это подстегнет опять к услилению трудовой миграции.
Рождаемость падает. Солидарная пенсионная система скоро нагнется.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:12
zzzzzz написав: stm написав:
Когда в мире какая-то ж***, курс бакса как актива-убежища всегда растёт. Золото тоже в рост. В США хорошие новости по рынкам, у Азиатов всё плохо временно, потом будет обратный тренд когда любые деньги за товар который не произвели заводы в эти дни.
Если твоя зарплата в месяц 1000 долларов. В год ты получишь 12 тысяч.Если работать 12 месяцев.
А какая будет твоя годовая зарплата если работать 11 месяцев ?
Перестал на эту ветку заходить т.к. спорить и рассказывать что-то уже просто надоело.
Никакого экономического прорыва не будет при Зеленском. Никто не собирается проводить реформу судов, беззаконие как царило так и царит. Инвесторы не придут в Украину.
Роста инвестиций не будет. Население будет стареть. Если курс вернется к 27-28 то это подстегнет опять к услилению трудовой миграции.
Рождаемость падает. Солидарная пенсионная система скоро нагнется.
Странный ты чувак.
А как сделать чтобы население не старело и рождаемость резко выросла? Как заставить современных баб рожать по 4-5 детей?
Курс 27- это нормальный обоснованный курс, им никого не удивишь.
А вот рост цен на бетон, который идет уже n-месяцев - это факт, который ты никак не признаешь.
Попробуй купить что-то сейчас дешевле, или хотя бы в ту же цену, что было в январе2019, или в январе2018.
И где отток населения на Кржн?? Хватит про эти бредни.
Дубилет на пальцах показал что Киев вырос на +50% за 18 лет (с 2.5 млн до 3.7 млн) + выросла Киевская область.
И эта тенденция ускоряется и усиливается.
Попробуй в сентябре любого года снять однушечку в эконом сегменте возле метро в Киеве. Прозреешь сколько понаехов стоят в очередях на просмотры в своем желании покорять и штурмовать Столицу.
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investorkiev
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:18
investorkiev
Когда ты уже поймешь что повышение зарплаты без повышения производительность не может быть. Зарплаты чиновников растут, у них как-то выросла производительность ?
Промышленность сокращает производство.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:20
investorkiev написав:
Попробуй купить что-то сейчас дешевле, или хотя бы в ту же цену, что было в январе2019, или в январе2018.
а какой смысл ваших флуктуаций?
ну, продадите свои вонючие круши на "пике".
дальше-то что?
были бы вы, наташа, человеком с интеллектом или связями, разместили бы свой кэш.
а так... ну, подождете пару месяцев, заваливая этот несчастный форум сотнями пустых сообщений про постройку хостела-шмостела, а потом снова купите какое-то гвно, по цене вашей же продажи.
просто потому, что жаба задушит при мысли: "это как же? денег много, а аренды уже два месяца как нет".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:26
investorkiev написав:
И где отток населения на Кржн?? Хватит про эти бредни.
Дубилет на пальцах показал что Киев вырос на +50% за 18 лет (с 2.5 млн до 3.7 млн) + выросла Киевская область.
И эта тенденция ускоряется и усиливается.
Попробуй в сентябре любого года снять однушечку в эконом сегменте возле метро в Киеве. Прозреешь сколько понаехов стоят в очередях на просмотры в своем желании покорять и штурмовать Столицу.
Население регионов доноров сокращается, а приток в Киев усиливается. У тебя ничего не отстреливает ?
Это из серии - что-бы корова давала больше молока, её надо чаще доить.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 29 січ, 2020 18:32
Dimar написав:
Странные выводы.
Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Но курс растет.
Ничего странного нет,Макс зашёл на очередной круг полтосикоФФ.
Расчехлил зелёную котлетку по 23,влез копытцами в недострой по 2000 кило денег за метр,так что теперь любая новость это будеттолькодорожать..
Сегодняшний курс это вообще подарок,можно долить и доплатить насчитанный метр жилой площади по обмерам БТИ,усредняемся,всё по плану)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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