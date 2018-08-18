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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2850285128522853>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 23
Вже навіть перевищили
39%
9
Приблизно на рівні 2013
13%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
3
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
4%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:12

  zzzzzz написав:
  stm написав:Когда в мире какая-то ж***, курс бакса как актива-убежища всегда растёт. Золото тоже в рост. В США хорошие новости по рынкам, у Азиатов всё плохо временно, потом будет обратный тренд когда любые деньги за товар который не произвели заводы в эти дни.


Если твоя зарплата в месяц 1000 долларов. В год ты получишь 12 тысяч.Если работать 12 месяцев.
А какая будет твоя годовая зарплата если работать 11 месяцев ?

Перестал на эту ветку заходить т.к. спорить и рассказывать что-то уже просто надоело.

Никакого экономического прорыва не будет при Зеленском. Никто не собирается проводить реформу судов, беззаконие как царило так и царит. Инвесторы не придут в Украину.
Роста инвестиций не будет. Население будет стареть. Если курс вернется к 27-28 то это подстегнет опять к услилению трудовой миграции.

Рождаемость падает. Солидарная пенсионная система скоро нагнется.


Странный ты чувак.
А как сделать чтобы население не старело и рождаемость резко выросла? Как заставить современных баб рожать по 4-5 детей?

Курс 27- это нормальный обоснованный курс, им никого не удивишь.

А вот рост цен на бетон, который идет уже n-месяцев - это факт, который ты никак не признаешь.

Попробуй купить что-то сейчас дешевле, или хотя бы в ту же цену, что было в январе2019, или в январе2018.

И где отток населения на Кржн?? Хватит про эти бредни.
Дубилет на пальцах показал что Киев вырос на +50% за 18 лет (с 2.5 млн до 3.7 млн) + выросла Киевская область.
И эта тенденция ускоряется и усиливается.

Попробуй в сентябре любого года снять однушечку в эконом сегменте возле метро в Киеве. Прозреешь сколько понаехов стоят в очередях на просмотры в своем желании покорять и штурмовать Столицу.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:18

investorkiev
Когда ты уже поймешь что повышение зарплаты без повышения производительность не может быть. Зарплаты чиновников растут, у них как-то выросла производительность ?

Промышленность сокращает производство.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:20

  investorkiev написав:Попробуй купить что-то сейчас дешевле, или хотя бы в ту же цену, что было в январе2019, или в январе2018.

а какой смысл ваших флуктуаций?
ну, продадите свои вонючие круши на "пике".
дальше-то что?
были бы вы, наташа, человеком с интеллектом или связями, разместили бы свой кэш.
а так... ну, подождете пару месяцев, заваливая этот несчастный форум сотнями пустых сообщений про постройку хостела-шмостела, а потом снова купите какое-то гвно, по цене вашей же продажи.
просто потому, что жаба задушит при мысли: "это как же? денег много, а аренды уже два месяца как нет".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:26

  investorkiev написав:
И где отток населения на Кржн?? Хватит про эти бредни.
Дубилет на пальцах показал что Киев вырос на +50% за 18 лет (с 2.5 млн до 3.7 млн) + выросла Киевская область.
И эта тенденция ускоряется и усиливается.

Попробуй в сентябре любого года снять однушечку в эконом сегменте возле метро в Киеве. Прозреешь сколько понаехов стоят в очередях на просмотры в своем желании покорять и штурмовать Столицу.


Население регионов доноров сокращается, а приток в Киев усиливается. У тебя ничего не отстреливает ?
Это из серии - что-бы корова давала больше молока, её надо чаще доить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:32

  Dimar написав:Странные выводы.
Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Но курс растет.


Ничего странного нет,Макс зашёл на очередной круг полтосикоФФ.

Расчехлил зелёную котлетку по 23,влез копытцами в недострой по 2000 кило денег за метр,так что теперь любая новость это будеттолькодорожать..

Сегодняшний курс это вообще подарок,можно долить и доплатить насчитанный метр жилой площади по обмерам БТИ,усредняемся,всё по плану)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:57

  somilitark написав:
  Dimar написав:Странные выводы.
Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Но курс растет.


Ничего странного нет,Макс зашёл на очередной круг полтосикоФФ.

Расчехлил зелёную котлетку по 23,влез копытцами в недострой по 2000 кило денег за метр,так что теперь любая новость это будеттолькодорожать..

Сегодняшний курс это вообще подарок,можно долить и доплатить насчитанный метр жилой площади по обмерам БТИ,усредняемся,всё по плану)))

С другой стороны, в Киеве таки появился объект подходящий по параметрам МОПов главному эстету ветки. Маленькая, но победа )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:00

  stm написав:
  somilitark написав:
  Dimar написав:Странные выводы.
Вчера НБУ не выкупал с рынка. Даже наоборот, продавал. Но курс растет.


Ничего странного нет,Макс зашёл на очередной круг полтосикоФФ.

Расчехлил зелёную котлетку по 23,влез копытцами в недострой по 2000 кило денег за метр,так что теперь любая новость это будеттолькодорожать..

Сегодняшний курс это вообще подарок,можно долить и доплатить насчитанный метр жилой площади по обмерам БТИ,усредняемся,всё по плану)))

С другой стороны, в Киеве таки появился объект подходящий по параметрам МОПов главному эстету ветки. Маленькая, но победа )))

Нет победы. Пришлось идти на компромисс, на сделку с совестью. Сомик, как всегда, прав.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:08

  airmax78 написав:Нет победы. Пришлось идти на компромисс, на сделку с совестью. Сомик, как всегда, прав.

Для избежания полтосика есть только один выход,это раскрыть характеристики объекта :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:30

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Нет победы. Пришлось идти на компромисс, на сделку с совестью. Сомик, как всегда, прав.

Для избежания полтосика есть только один выход,это раскрыть характеристики объекта :idea:

Нет. Не хочу. Хватит с меня ушатов помоев за покупку Голосухи. Тем более что куплено впопыхах - времени ни на раздумья, ни на выбор квартиры не было. Рокета уплывала. Форточка захлопывалась. Купил первое попавшееся. Теперь сделаю ремонт и поселюсь там - как советовал КК. Буду экономить на аренде и сосредоточусь на чем-нибудь другом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:37

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Доллар поехал медленно вверх, сочувствую всем вложившимся в бетон , который достроят в 2021-2022...

Результаты вчерашнего аукциона по 7-летним бондам говорит нам о том, что если НБУ не будет выкупать валюту с рынка "как дурной", то нас неминуемо ждет курс в районе 20 грн. за доллар в самом ближайшем будущем.


Вы что точно вложились в бетон что себя так успокаиваете? Какие 20? Ждите под 40, в течении 1-1.5 года..
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