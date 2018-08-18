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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2850285128522853

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 23
Вже навіть перевищили
39%
9
Приблизно на рівні 2013
13%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
3
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
4%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:41

  airmax78 написав: Теперь сделаю ремонт и поселюсь там - как советовал КК. Буду экономить на аренде и сосредоточусь на чем-нибудь другом.

Ремонт это печаль,говорят расценки в космос,качество было и так не очень,а так упало в ноль.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:48

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
И где отток населения на Кржн?? Хватит про эти бредни.
Дубилет на пальцах показал что Киев вырос на +50% за 18 лет (с 2.5 млн до 3.7 млн) + выросла Киевская область.
И эта тенденция ускоряется и усиливается.

Попробуй в сентябре любого года снять однушечку в эконом сегменте возле метро в Киеве. Прозреешь сколько понаехов стоят в очередях на просмотры в своем желании покорять и штурмовать Столицу.


Население регионов доноров сокращается, а приток в Киев усиливается. У тебя ничего не отстреливает ?
Это из серии - что-бы корова давала больше молока, её надо чаще доить.



а что у тебя отстреливает??

Дубилет ясно написал: в Киеве живет всего 10% от населения страны. Это что, много? Думашь 11% уже не увидим? или 12%? А теперь посчитай сколько этот 1 процент прироста даст в людях.
investorkiev
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