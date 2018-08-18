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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2851285228532854>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 24
Вже навіть перевищили
38%
9
Приблизно на рівні 2013
13%
3
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
17%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
4%
1
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:41

  airmax78 написав: Теперь сделаю ремонт и поселюсь там - как советовал КК. Буду экономить на аренде и сосредоточусь на чем-нибудь другом.

Ремонт это печаль,говорят расценки в космос,качество было и так не очень,а так упало в ноль.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:48

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
И где отток населения на Кржн?? Хватит про эти бредни.
Дубилет на пальцах показал что Киев вырос на +50% за 18 лет (с 2.5 млн до 3.7 млн) + выросла Киевская область.
И эта тенденция ускоряется и усиливается.

Попробуй в сентябре любого года снять однушечку в эконом сегменте возле метро в Киеве. Прозреешь сколько понаехов стоят в очередях на просмотры в своем желании покорять и штурмовать Столицу.


Население регионов доноров сокращается, а приток в Киев усиливается. У тебя ничего не отстреливает ?
Это из серии - что-бы корова давала больше молока, её надо чаще доить.



а что у тебя отстреливает??

Дубилет ясно написал: в Киеве живет всего 10% от населения страны. Это что, много? Думашь 11% уже не увидим? или 12%? А теперь посчитай сколько этот 1 процент прироста даст в людях.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:21

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
И где отток населения на Кржн?? Хватит про эти бредни.
Дубилет на пальцах показал что Киев вырос на +50% за 18 лет (с 2.5 млн до 3.7 млн) + выросла Киевская область.
И эта тенденция ускоряется и усиливается.

Попробуй в сентябре любого года снять однушечку в эконом сегменте возле метро в Киеве. Прозреешь сколько понаехов стоят в очередях на просмотры в своем желании покорять и штурмовать Столицу.


Население регионов доноров сокращается, а приток в Киев усиливается. У тебя ничего не отстреливает ?
Это из серии - что-бы корова давала больше молока, её надо чаще доить.



а что у тебя отстреливает??

Дубилет ясно написал: в Киеве живет всего 10% от населения страны. Это что, много? Думашь 11% уже не увидим? или 12%? А теперь посчитай сколько этот 1 процент прироста даст в людях.


В регионах зарплата на предприятиях и фирмах практически аналогичная Киеву, так что заканчивайте дичь травить про то что сюда все едут всегда. Я говорю о сегменте людей которые ищут лучшей жизни.
Но когда чел получая 15000, отдает 10000 аренды, он трижды подумает что бы тут быть в дальнейшем.

П.с. на пороге кризиса только упоротый будет бетонироватся в киевский бетон.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:на пороге кризиса только упоротый будет бетонироватся в киевский бетон.

расскажите что продали, почем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:25

  xio13 написав: на пороге кризиса только упоротый будет бетонироватся в киевский бетон.

Думаете, пора сливать бетон?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:37

  antey1969 написав:
  xio13 написав: на пороге кризиса только упоротый будет бетонироватся в киевский бетон.

Думаете, пора сливать бетон?

по-моему речь была о покупке.

для того чтобы продать что-то ненужное или то что сильно подешевеет,надо для начала купить что-то ненужное,классика)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:47

  somilitark написав:
  antey1969 написав:
  xio13 написав: на пороге кризиса только упоротый будет бетонироватся в киевский бетон.

Думаете, пора сливать бетон?

по-моему речь была о покупке.

для того чтобы продать что-то ненужное или то что сильно подешевеет,надо для начала купить что-то ненужное,классика)))

Ну здесь как бы триггер. Держать кэш(выходить в него) или держать бетон(входить в него)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:П.с. на пороге кризиса только упоротый будет бетонироватся в киевский бетон.

Полностью согласен. Правильное инвестиционное решение. Пусть глупые лендлорды пока радуются нашим денежкам, не подозревая, что потеряют намного больше, когда будет дешеветь их прелесть, а мы чуть-чуть подождем и откупимся на самом-самом дне.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как быстро новострой становится вторичкой :mrgreen:
https://censor.net.ua/ua/photo_news/3107799/u_24poverhovomu_budynku_v_tsentri_kyyeva_stalasya_pojeja_vryatuvaly_jinku_z_dvoma_ditmy_evakuyuvaly
"Зайнялась електропроводка з 1-го по 11-й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалося сильне задимлення з 11 по 22 поверхи"

Сколько же должен стоить метр в такой желанной столице, чтобы провода прокладывались негорючие... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:17

  Vlad442 написав: а мы чуть-чуть подождем и откупимся на самом-самом дне.

Напоминает девчушек,которые цены себе не сложат из-за гордыни.

А заканчивается всё банально,у меня есть две знакомые,которые почти в 40 я уверен,что девственницы,всё ждут того единственного и супер пупер подходящего,так и не попробовали что за мёд мужик,дети,семья,отдельная квартира,живут с родителями :shock: .

Так и у условных Сержиков,всю жизнь снимают,денег толком не накопили,на пороге старость и предпенсионный возраст,когда зарабатываешь намного меньше,чем когда тебе ещё 30-40.
Вот и приходится мантровать на обвал,а будет ли он?

Но другого выхода нет,надо сидеть на берегу и ждать,пока проплывёт труп врага,в данном случае враг,это нереальные цены на жильё в столице))
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 29 січ, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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